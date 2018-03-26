Совладелец сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» выплатит семьям погибших по 3 млн

Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху. Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки. Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре. Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

Причину трагедии в Кемерове следствию еще предстоит установить, но уже сейчас возникает масса серьезных вопросов: почему не сработали пожарная сигнализация и система пожаротушения, почему были заблокированы двери, как получилось, что никто даже не пытался организовать эвакуацию людей, и действительно ли у надзорных органов не было никаких претензий к безопасности торгового центра?В региональном МЧС заявили, что торговый центр, имея статус малого бизнеса, попадал под «надзорные каникулы» и последний раз его проверяли два года назад. Следственный комитет сообщает, что задержаны и допрошены четыре человека. Среди них — техдиректор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором был эпицентр возгорания, а также руководитель и один из сотрудников фирмы, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Вероятно, задержат и пятого человека — охранника, который, по версии следствия, отключил сигнализацию.А кому принадлежит торгово-развлекательный центр? Это сложная структура владения, которую приводят в деловой прессе. По одной из версий, ТРЦ входил в холдинг «КДВ-групп», который занимается производством кондитерских изделий, сухариков, чипсов, семечек и рыбных закусок. Его предприятия расположены в нескольких регионах России — на Алтае, в Сибири, в европейской части.Конечный владелец холдинга — миллиардер Денис Штенгелов. Он последние годы немало времени проводит в Австралии и инвестирует там в местные спортивные центры. Сам миллиардер заявил, что он напрямую как физлицо был совладельцем «Зимней вишни», и пообещал семьям погибших выделить по 3 миллиона рублей. Он также сообщил, что планирует вылететь в Россию.