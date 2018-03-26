Опознаны тела 23 погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Глава МЧС РФ Владимир Пучков сообщил об опознании 23 тел погибших в результате пожара в торговом центре в Кемерово.
Владимир Пучков: «Опознаны 23 тела, начинается организация похорон, особое внимание к документам погибших».
Глава ведомства также сообщил, что пропавшими числятся шесть человек.
Владимир Пучков: «Погибшие — 64, это те, по кому родные оставили данные. Шестеро пропавших».
Ранее глава МЧС заявил, что версия теракта не рассматривается в качестве причины пожара в кемеровском ТЦ. По его словам, следствие изучает все возможные версии, кроме этой. Он также добавил, что поисковые работы в здании торгового центра не останавливаются ни на минуту. После завершения всех работ здание торгового центра «Зимняя вишня» будет снесено. Министр уже поручил экспертам проработать соответствующий план.
Глава ведомства также сообщил, что пропавшими числятся шесть человек.
Владимир Пучков: «Погибшие — 64, это те, по кому родные оставили данные. Шестеро пропавших».
Ранее глава МЧС заявил, что версия теракта не рассматривается в качестве причины пожара в кемеровском ТЦ. По его словам, следствие изучает все возможные версии, кроме этой. Он также добавил, что поисковые работы в здании торгового центра не останавливаются ни на минуту. После завершения всех работ здание торгового центра «Зимняя вишня» будет снесено. Министр уже поручил экспертам проработать соответствующий план.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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