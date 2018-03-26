Опознаны тела 23 погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху. Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки. Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре. Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

: «Опознаны 23 тела, начинается организация похорон, особое внимание к документам погибших».Глава ведомства также сообщил, что пропавшими числятся шесть человек.: «Погибшие — 64, это те, по кому родные оставили данные. Шестеро пропавших».Ранее глава МЧС заявил, что версия теракта не рассматривается в качестве причины пожара в кемеровском ТЦ. По его словам, следствие изучает все возможные версии, кроме этой. Он также добавил, что поисковые работы в здании торгового центра не останавливаются ни на минуту. После завершения всех работ здание торгового центра «Зимняя вишня» будет снесено. Министр уже поручил экспертам проработать соответствующий план.