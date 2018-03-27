«Все виновные будут наказаны»: Путин встретился с кемеровчанами

Президент России Владимир Путин провел в Кемерове незапланированную встречу с местными жителями и пообещал им, что все виновные в пожаре, произошедшем в ТЦ «Зимняя вишня», понесут наказание.
Родственникам погибших и пострадавших при пожаре президент сообщил, что расследование трагедии будет вестись тщательно, несмотря на должности и звания.
Владимир Путин, президент РФ: «Сейчас здесь работает следственная группа из ста человек. Ее работу возглавляет руководитель Следственного комитета. Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны».
Во время встречи Путин сообщил, что не имеет никакого смысла сомневаться в официальных данных по количеству погибших при пожаре и посоветовал не верить информации, зачастую недостоверной, которая распространяется в социальных сетях.
По последним данным, жертвами трагедии в кемеровском ТЦ стали 64 человека. В регионе объявлен трехдневный траур. Президент Владимир Путин приехал в Кемерово и возложил цветы в память о погибших. Позже на совещании глава государства назвал в числе причин пожара преступную халатность и разгильдяйство.
Владимир Путин, президент РФ: «Сейчас здесь работает следственная группа из ста человек. Ее работу возглавляет руководитель Следственного комитета. Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны».
Во время встречи Путин сообщил, что не имеет никакого смысла сомневаться в официальных данных по количеству погибших при пожаре и посоветовал не верить информации, зачастую недостоверной, которая распространяется в социальных сетях.
По последним данным, жертвами трагедии в кемеровском ТЦ стали 64 человека. В регионе объявлен трехдневный траур. Президент Владимир Путин приехал в Кемерово и возложил цветы в память о погибших. Позже на совещании глава государства назвал в числе причин пожара преступную халатность и разгильдяйство.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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