«Из-за халатности и разгильдяйства»: Путин о причинах пожара в кемеровском ТЦ

Президент Владимир Путин в ходе совещания в Кемерове, посвященного ликвидации последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня», назвал в числе причин трагедии преступную халатность и разгильдяйство.
Владимир Путин: «Что у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства».
Глава государства также выразил соболезнования родным и близким погибших, начав совещание с минуты молчания, передает ТАСС.
Ранее Путин возложил цветы в память о жертвах трагедии к стихийному мемориалу у фасада здания сгоревшего ТЦ.
По последним данным, жертвами трагедии в кемеровском ТЦ стали 64 человека. На данный момент опознаны тела 25 погибших. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.
Ранее глава МЧС заявил, что версия теракта не рассматривается в качестве причины пожара в кемеровском ТЦ. По его словам, следствие изучает все возможные версии, кроме этой. Он также добавил, что поисковые работы в здании торгового центра не останавливаются ни на минуту. После завершения всех работ здание торгового центра «Зимняя вишня» будет снесено. Министр уже поручил экспертам проработать соответствующий план.
Начало пожара, унесшего жизни десятков человек, сняла камера видеонаблюдения
Глава государства также выразил соболезнования родным и близким погибших, начав совещание с минуты молчания, передает ТАСС.
Ранее Путин возложил цветы в память о жертвах трагедии к стихийному мемориалу у фасада здания сгоревшего ТЦ.
По последним данным, жертвами трагедии в кемеровском ТЦ стали 64 человека. На данный момент опознаны тела 25 погибших. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.
Ранее глава МЧС заявил, что версия теракта не рассматривается в качестве причины пожара в кемеровском ТЦ. По его словам, следствие изучает все возможные версии, кроме этой. Он также добавил, что поисковые работы в здании торгового центра не останавливаются ни на минуту. После завершения всех работ здание торгового центра «Зимняя вишня» будет снесено. Министр уже поручил экспертам проработать соответствующий план.
Начало пожара, унесшего жизни десятков человек, сняла камера видеонаблюдения
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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