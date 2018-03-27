Путин навестил пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ

Владимир Путин посетил кемеровскую областную больницу скорой медицинской помощи, где встретился с пострадавшими при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».
Глава государства пообщался с 18-летним Иваном Заварзиным, который выпрыгнул с четвертого этажа. Молодой человек рассказал, что в момент пожара находился в торговом центре со своим отцом. По его словам, в первые минуты пожара многие не поверили в серьезность происходящего и решили, что тревога учебная. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова в свою очередь сообщила президенту, что отец Ивана тоже жив, а он сам идет на поправку.
Путин также встретился с мужчинами, которые помогали эвакуировать людей из торгового центра в первые минуты пожара. Это 35-летний Андрей Сергеев, 21-летний Александр Калачев и 42-летний Николай Лобиков. Глава государства пожал руки пострадавшим и пожелал им скорейшего выздоровления.
В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Медицинская помощь потребовалась 68 пострадавшим, из них 15 человек остаются в больницах.
Сотрудник МЧС Андрей Сергеев, отвечая на вопрос президента о возможных причинах столь тяжких последствий пожара, сказал, что считает неправильной всю конструкцию торгового центра с его узкими проходами и неудобными эвакуационными выходами.
Ранее Путин побывал у сгоревшего здания торгового центра и возложил букет роз к стихийному мемориалу. Президент назвал трагедию результатом преступной халатности и разгильдяйства.
Путин также встретился с мужчинами, которые помогали эвакуировать людей из торгового центра в первые минуты пожара. Это 35-летний Андрей Сергеев, 21-летний Александр Калачев и 42-летний Николай Лобиков. Глава государства пожал руки пострадавшим и пожелал им скорейшего выздоровления.
В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Медицинская помощь потребовалась 68 пострадавшим, из них 15 человек остаются в больницах.
Сотрудник МЧС Андрей Сергеев, отвечая на вопрос президента о возможных причинах столь тяжких последствий пожара, сказал, что считает неправильной всю конструкцию торгового центра с его узкими проходами и неудобными эвакуационными выходами.
Ранее Путин побывал у сгоревшего здания торгового центра и возложил букет роз к стихийному мемориалу. Президент назвал трагедию результатом преступной халатности и разгильдяйства.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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