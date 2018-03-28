Арестован охранник «Зимней вишни», не включивший пожарную сигнализацию

Заводский суд Кемерово арестовал на два месяца охранника ТРЦ «Зимняя вишня» Сергея Антюшина, который не включил систему оповещения о пожаре.
Сергей Антюшин заключен под стражу до 25 мая, сообщили в кемеровском суде.
Ранее сотрудник ЧОП утверждал, что сообщал о неисправной системе своему начальству. Однако технический директор ТЦ Георгий Соболев заявил в суде, что не был в курсе поломки противопожарной сигнализации в здании.
Всего по делам о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» задержаны и допрошены пятеро подозреваемых. Ранее суд арестовал на два месяца управляющую ТЦ Надежду Судденок. Накануне суд продлил срок задержания до 72 часов техдиректора Соболева, а также Александра Никитина и Игоря Полозиненко — сотрудника и руководителя компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ.
Сегодня стало известно, что бизнесмен Денис Штенгелов, который является совладельцем сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня», возвращается из Австралии в Россию. А губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в своем видеообращении призвал привлечь собственника торгового центра к ответственности. Глава региона подчеркнул, что необходимо наказать «основных, реальных виновников», а не сваливать вину на «какого-нибудь сторожа, билетершу».
По последним официальным данным, подтвержденным СК, число жертв трагедии составляет 64, из них 41 ребенок. 28 марта объявлен днем общенационального траура.
Ранее сотрудник ЧОП утверждал, что сообщал о неисправной системе своему начальству. Однако технический директор ТЦ Георгий Соболев заявил в суде, что не был в курсе поломки противопожарной сигнализации в здании.
Всего по делам о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» задержаны и допрошены пятеро подозреваемых. Ранее суд арестовал на два месяца управляющую ТЦ Надежду Судденок. Накануне суд продлил срок задержания до 72 часов техдиректора Соболева, а также Александра Никитина и Игоря Полозиненко — сотрудника и руководителя компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ.
Сегодня стало известно, что бизнесмен Денис Штенгелов, который является совладельцем сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня», возвращается из Австралии в Россию. А губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в своем видеообращении призвал привлечь собственника торгового центра к ответственности. Глава региона подчеркнул, что необходимо наказать «основных, реальных виновников», а не сваливать вину на «какого-нибудь сторожа, билетершу».
По последним официальным данным, подтвержденным СК, число жертв трагедии составляет 64, из них 41 ребенок. 28 марта объявлен днем общенационального траура.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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