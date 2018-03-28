Задержанный охранник «Зимней вишни» не признал вины

Охранник ТРЦ «Зимняя вишня» Сергей Антюшин, который, по версии следствия, не включил пожарную сигнализацию, отрицает свою вину.
Сотрудник ЧОП Сергей Антюшин заявил, что писал рапорт о неисправной сигнализации своему начальству.
Сергей Антюшин, охранник «Зимней вишни»: «Виновным себя я, конечно, не считаю. Это трагедия, я себе места не нахожу. Сигнализация ранее была неисправна, я 19 марта писал рапорт об этом руководству ТРЦ, технический директор был в курсе».
Антюшин добавил, что во время пожара звонил в службу 112 и своему руководителю, передает «Интерфакс».
Ранее отец задержанного охранника сообщил журналистам, что сын жаловался на постоянно ложно срабатывающую сигнализацию. По словам мужчины, 18 марта сотрудник ЧОП доложил об этом начальству, после чего систему «кто-то отключил» — но не сам охранник, поскольку «даже не знал, как это делается».
Глава компании, занимавшейся проектированием сигнализации, заявил, что систему оповещения в ТЦ «Зимняя вишня» отключили за 15 минут до начала пожара охранники. А глава СК России Александр Бастрыкин в ходе совещания с Владимиром Путиным в Кемерово доложил, что пожарная сигнализация не работала с 19 марта и охранник не нажал на кнопку оповещения на посту.
Сегодня в Заводском районном суде Кемерова избирают меру пресечения для Сергея Антюшина, а также еще пятерых подозреваемых по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». В их числе — управляющая Надежда Судденок, которая ранее утверждала, что торговый центр могли поджечь подростки. При этом один из свидетелей, инструктор детской площадки, отметил, что «причиной пожара, возможно, стала проводка или искра с потолка», и очаг пожара находился в детской батутной яме.
По последним официальным данным, подтвержденным СК, число жертв трагедии составляет 64, из них 41 — дети. 28 марта объявлен днем общенационального траура.
Сергей Антюшин, охранник «Зимней вишни»: «Виновным себя я, конечно, не считаю. Это трагедия, я себе места не нахожу. Сигнализация ранее была неисправна, я 19 марта писал рапорт об этом руководству ТРЦ, технический директор был в курсе».
Антюшин добавил, что во время пожара звонил в службу 112 и своему руководителю, передает «Интерфакс».
Ранее отец задержанного охранника сообщил журналистам, что сын жаловался на постоянно ложно срабатывающую сигнализацию. По словам мужчины, 18 марта сотрудник ЧОП доложил об этом начальству, после чего систему «кто-то отключил» — но не сам охранник, поскольку «даже не знал, как это делается».
Глава компании, занимавшейся проектированием сигнализации, заявил, что систему оповещения в ТЦ «Зимняя вишня» отключили за 15 минут до начала пожара охранники. А глава СК России Александр Бастрыкин в ходе совещания с Владимиром Путиным в Кемерово доложил, что пожарная сигнализация не работала с 19 марта и охранник не нажал на кнопку оповещения на посту.
Сегодня в Заводском районном суде Кемерова избирают меру пресечения для Сергея Антюшина, а также еще пятерых подозреваемых по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». В их числе — управляющая Надежда Судденок, которая ранее утверждала, что торговый центр могли поджечь подростки. При этом один из свидетелей, инструктор детской площадки, отметил, что «причиной пожара, возможно, стала проводка или искра с потолка», и очаг пожара находился в детской батутной яме.
По последним официальным данным, подтвержденным СК, число жертв трагедии составляет 64, из них 41 — дети. 28 марта объявлен днем общенационального траура.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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