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    Губернатор Кузбасса Тулеев записал видеообращение к жителям региона. Кемерово, Кемеровская область, назначения и отставки, пожары, траур. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГубернатор Кузбасса Тулеев записал видеообращение к жителям региона

    Губернатор Кузбасса Тулеев записал видеообращение к жителям региона

    6 комментариев
    • Фото: Пресс-служба АКО
    Губернатор Кузбасса Тулеев записал видеообращение к жителям региона

    Губернатор Кузбасса Тулеев записал видеообращение к жителям региона

    Губернатор Кузбасса Тулеев записал видеообращение к жителям региона
    • Фото: Пресс-служба АКО

      • Глава Кемеровской области попросил не спекулировать на трагедии в ТЦ «Зимняя вишня».

      Глава Кузбасса обратился к жителям региона и призвал не раскачивать ситуацию в регионе после трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня». По его словам, «определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей и получить выгоду на чужом горе».

      Аман Тулеев, губернатор Кемеровской области: «Уважаемые кузбассовцы, я обращаюсь к вам, потому что время очень трудное, очень тяжелый период мы переживаем. Про трагедию вы все знаете, и вокруг нее определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей, пытаются на чужом горе нажиться, и, соответственно, страшно просто раскачивать ситуацию».

      Губернатор поблагодарил всех, кто действительно жителей Кемеровской области и помогает им пережить трагедию. Он отметил, что поддержку выражает не только вся Россия, но и практически весь мир.

      Ранее источник в администрации области сообщил, что Аман Тулеев снял с должностей заместителя губернатора Алексея Зеленина и начальника департамента внутренней политики Нину Лопатину.

      смотретьМЧС: найдены тела всех погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
      МЧС: найдены тела всех погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
      25 марта в Кемерове произошел пожар, который унес, по официальным данным к этому моменту жизни 64 человек, погиб 41 ребенок. Опознаны тела 27 погибших. В результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей, 14 человек остаются в больницах. Без вести пропавших при пожаре, по данным замглавы МЧС Владлена Аксснова, нет.

      смотретьОбщенациональный траур: по всей России приспущены государственные флаги
      Общенациональный траур: по всей России приспущены государственные флаги
      28 марта в России объявлен днем общенационального траура.

      Накануне в столице Кузбасса, а также Москве, Санкт-Петербурге и других городах прошли массовые митинги памяти жертв пожара. Жители региона в числе прочего требовали отставок руководителей региона. Ранее в ходе визита в Кемерово президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос об отставке губернатора региона Амана Тулеева. Глава государства попросил не торопиться «назначать» виновных и отметил, что следователи работают над установлением причин пожара. «Никто никого прикрывать не собирается», — подчеркнул президент.

      Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

      Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


      Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

      Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


      Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.

      Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


      По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.

      Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.

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