Источник: Тулеев уволил своего заместителя после трагедии в Кемерове

В Кемеровской области сняты с должностей заместитель губернатора Алексей Зеленин и начальник департамента внутренней политики Нина Лопатина.
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев снял с должностей своего заместителя и начальника департамента внутренней политики Нину Лопатину. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.
По данным собеседника агентства, место Зеленина займет первый заместитель главы Кемерово Ольга Турбаба, а кресло Лопатиной — ее заместитель Валентина Назимок.
Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже ТРЦ «Зимняя вишня». По последним официальным данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, опознаны 27 погибших. Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.
Сегодня в России объявлен общенациональный траур. В Кемерове начались первые похороны.
Накануне в столице Кузбасса, а также Москве, Санкт-Петербурге и других городах прошли массовые митинги памяти жертв пожара. Жители региона в числе прочего требовали отставок руководителей региона.
В ходе визита в Кемерово президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос об отставке губернатора региона Амана Тулеева. Глава государства попросил не торопиться «назначать» виновных и отметил, что следователи работают над установлением причин пожара. «Никто никого прикрывать не собирается», — подчеркнул президент.
По данным собеседника агентства, место Зеленина займет первый заместитель главы Кемерово Ольга Турбаба, а кресло Лопатиной — ее заместитель Валентина Назимок.
Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже ТРЦ «Зимняя вишня». По последним официальным данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, опознаны 27 погибших. Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.
Сегодня в России объявлен общенациональный траур. В Кемерове начались первые похороны.
Накануне в столице Кузбасса, а также Москве, Санкт-Петербурге и других городах прошли массовые митинги памяти жертв пожара. Жители региона в числе прочего требовали отставок руководителей региона.
В ходе визита в Кемерово президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос об отставке губернатора региона Амана Тулеева. Глава государства попросил не торопиться «назначать» виновных и отметил, что следователи работают над установлением причин пожара. «Никто никого прикрывать не собирается», — подчеркнул президент.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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