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    В Кемерове начались похороны погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев
    В Кемерове начались похороны погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

    В Кемерове начались похороны погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

    В Кемерове начались похороны погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев

    • Родные и близкие попрощались с погибшими на городском Кировском кладбище.

    Тела двух детей и одного взрослого привезли на Кировское кладбище в Кемерове в закрытых гробах.

    Сегодня в храме Святой Троицы проводится отпевание жертв пожара. Также обряды в течение дня пройдут еще в трех храмах города. На церемонию прощания с погибшими приходят десятки людей — родственники и друзья, знакомые, коллеги, соседи и просто горожане. Они несут цветы и венки, многие не могут сдержать слез, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

    Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. На сегодняшний день опознаны 27 погибших. Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.

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    Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.

    Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.

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