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    В Кемерове проводят сверку официальных данных и списков жертв от родных. Кемерово, Следственный комитет, пожары, траур. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Кемерове проводят сверку официальных данных и списков жертв от родных

    В Кемерове проводят сверку официальных данных и списков жертв от родных

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев
    В Кемерове проводят сверку официальных данных и списков жертв от родных

    В Кемерове проводят сверку официальных данных и списков жертв от родных

    В Кемерове проводят сверку официальных данных и списков жертв от родных
    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев

      • Власти Кемеровской области сверяют официальные списки погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» с данными от родственников.

      Сотрудники администрации Кемеровской области и следственные органы проводят сверку всех данных о возможных пропавших без вести в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Как сообщил первый вице-губернатор Владимир Чернов, обрабатываются все сообщения, поступающие от жителей региона.

      По словам Чернова, официальные данные о 64 погибших будут сопоставляться с данными СК, передает ТАСС.

      Владимир Чернов, первый вице-губернатор Кемеровской области: «Мы видим небольшие разногласия по цифрам. Вероятнее все, на каком-то этапе они будут сопоставляться по тем параметрам, почему СК делает такие выводы, а пока официальные цифры — 64».

      Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, всего в комитет были поданы заявления о пропаже 67 человек. Власти Кемеровской области пообещали в ближайшее время обнародвать полную информацию о погибших и пострадавших.

      Владимир Чернов: «Вся информация поступает из соцсетей, по звонкам, она фиксируется, берутся координаты, начинается проработка, сравнение с теми списками погибших, которые есть. Будут делаться определенные выводы».

      Чернов также предостерег родственников погибших от контактов с возможными мошенниками.

      Владимир Чернов: «Могут быть мошеннические схемы, мы сейчас разговаривали с родственниками пострадавших: им предлагается какая-то помощь или приехать в суд, они приезжают, им говорят — вас никто не ждет. Прошу родственников погибших не обращать внимания на такие звонки, есть официальные телефоны, лица, сотрудники и соцработники, которые закреплены за каждой семьей».

      Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже ТРЦ «Зимняя вишня». По последним официальным данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, опознаны 27 погибших. Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.

      смотретьОбщенациональный траур: по всей России приспущены государственные флаги
      Общенациональный траур: по всей России приспущены государственные флаги
      Сегодня в России объявлен общенациональный траур. В Кемерове начались первые похороны.

      Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

      Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


      Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

      Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


      Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.

      Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


      По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.

      Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.

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