В Кемерове проводят сверку официальных данных и списков жертв от родных

Власти Кемеровской области сверяют официальные списки погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» с данными от родственников.
Сотрудники администрации Кемеровской области и следственные органы проводят сверку всех данных о возможных пропавших без вести в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Как сообщил первый вице-губернатор Владимир Чернов, обрабатываются все сообщения, поступающие от жителей региона.
По словам Чернова, официальные данные о 64 погибших будут сопоставляться с данными СК, передает ТАСС.
Владимир Чернов, первый вице-губернатор Кемеровской области: «Мы видим небольшие разногласия по цифрам. Вероятнее все, на каком-то этапе они будут сопоставляться по тем параметрам, почему СК делает такие выводы, а пока официальные цифры — 64».
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, всего в комитет были поданы заявления о пропаже 67 человек. Власти Кемеровской области пообещали в ближайшее время обнародвать полную информацию о погибших и пострадавших.
Владимир Чернов: «Вся информация поступает из соцсетей, по звонкам, она фиксируется, берутся координаты, начинается проработка, сравнение с теми списками погибших, которые есть. Будут делаться определенные выводы».
Чернов также предостерег родственников погибших от контактов с возможными мошенниками.
Владимир Чернов: «Могут быть мошеннические схемы, мы сейчас разговаривали с родственниками пострадавших: им предлагается какая-то помощь или приехать в суд, они приезжают, им говорят — вас никто не ждет. Прошу родственников погибших не обращать внимания на такие звонки, есть официальные телефоны, лица, сотрудники и соцработники, которые закреплены за каждой семьей».
Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже ТРЦ «Зимняя вишня». По последним официальным данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, опознаны 27 погибших. Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.
Сегодня в России объявлен общенациональный траур. В Кемерове начались первые похороны.
По словам Чернова, официальные данные о 64 погибших будут сопоставляться с данными СК, передает ТАСС.
Владимир Чернов, первый вице-губернатор Кемеровской области: «Мы видим небольшие разногласия по цифрам. Вероятнее все, на каком-то этапе они будут сопоставляться по тем параметрам, почему СК делает такие выводы, а пока официальные цифры — 64».
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, всего в комитет были поданы заявления о пропаже 67 человек. Власти Кемеровской области пообещали в ближайшее время обнародвать полную информацию о погибших и пострадавших.
Владимир Чернов: «Вся информация поступает из соцсетей, по звонкам, она фиксируется, берутся координаты, начинается проработка, сравнение с теми списками погибших, которые есть. Будут делаться определенные выводы».
Чернов также предостерег родственников погибших от контактов с возможными мошенниками.
Владимир Чернов: «Могут быть мошеннические схемы, мы сейчас разговаривали с родственниками пострадавших: им предлагается какая-то помощь или приехать в суд, они приезжают, им говорят — вас никто не ждет. Прошу родственников погибших не обращать внимания на такие звонки, есть официальные телефоны, лица, сотрудники и соцработники, которые закреплены за каждой семьей».
Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже ТРЦ «Зимняя вишня». По последним официальным данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, опознаны 27 погибших. Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.
Сегодня в России объявлен общенациональный траур. В Кемерове начались первые похороны.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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