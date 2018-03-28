Техдиректор «Зимней вишни» утверждает, что не знал о сломанной сигнализации

Ответственный за противопожарную безопасность кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Георгий Соболев заявил, что не был в курсе поломки противопожарной сигнализации в здании.
Технический директор сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» заявил в суде, что ничего не знал о неполадках с пожарной сигнализацией.
Георгий Соболев, техдиректор «Зимней вишни»: «ТЦ в последнее время был в достаточно запущенном состоянии. Для установки пожарной сигнализации была нанята подрядная организация… Я об этой неполадке (с сигнализацией) не знал. Информацию о неисправностях мне никто не доложил».
Ранее охранник ТРЦ «Зимняя вишня» Сергей Антюшин, который, по версии следствия, не включил пожарную сигнализацию, заявил, что 19 марта написал рапорт о неисправной сигнализации своему начальству. «Технический директор был в курсе», — заявил сегодня журналистам Антюшин.
Ранее отец задержанного охранника рассказал, что сын жаловался на постоянно ложно срабатывающую сигнализацию. Сотрудник ЧОП, по словам мужчины, доложил об этом начальству, после чего систему «кто-то отключил» — но не сам охранник, поскольку «даже не знал, как это делается».
Глава компании, занимавшейся проектированием сигнализации, заявил, что систему оповещения в ТЦ «Зимняя вишня» отключили за 15 минут до начала пожара охранники. А глава СК России Александр Бастрыкин в ходе совещания с Владимиром Путиным в Кемерово доложил, что пожарная сигнализация не работала с 19 марта, а в момент возгорания охранник не нажал на кнопку оповещения на посту.
Сегодня в кемеровском суде избирают меру пресечения для пятерых подозреваемых. Управляющая ТЦ Надежда Судденок, которая ранее утверждала, что торговый центр могли поджечь подростки, арестована на 2 месяца.
По последним официальным данным, подтвержденным СК, число жертв трагедии составляет 64, из них 41 ребенок. 28 марта объявлен днем общенационального траура.
Георгий Соболев, техдиректор «Зимней вишни»: «ТЦ в последнее время был в достаточно запущенном состоянии. Для установки пожарной сигнализации была нанята подрядная организация… Я об этой неполадке (с сигнализацией) не знал. Информацию о неисправностях мне никто не доложил».
Ранее охранник ТРЦ «Зимняя вишня» Сергей Антюшин, который, по версии следствия, не включил пожарную сигнализацию, заявил, что 19 марта написал рапорт о неисправной сигнализации своему начальству. «Технический директор был в курсе», — заявил сегодня журналистам Антюшин.
Ранее отец задержанного охранника рассказал, что сын жаловался на постоянно ложно срабатывающую сигнализацию. Сотрудник ЧОП, по словам мужчины, доложил об этом начальству, после чего систему «кто-то отключил» — но не сам охранник, поскольку «даже не знал, как это делается».
Глава компании, занимавшейся проектированием сигнализации, заявил, что систему оповещения в ТЦ «Зимняя вишня» отключили за 15 минут до начала пожара охранники. А глава СК России Александр Бастрыкин в ходе совещания с Владимиром Путиным в Кемерово доложил, что пожарная сигнализация не работала с 19 марта, а в момент возгорания охранник не нажал на кнопку оповещения на посту.
Сегодня в кемеровском суде избирают меру пресечения для пятерых подозреваемых. Управляющая ТЦ Надежда Судденок, которая ранее утверждала, что торговый центр могли поджечь подростки, арестована на 2 месяца.
По последним официальным данным, подтвержденным СК, число жертв трагедии составляет 64, из них 41 ребенок. 28 марта объявлен днем общенационального траура.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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