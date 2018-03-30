Задержана гендиректор компании, владеющей зданием ТЦ «Зимняя вишня»

Поступила информация о задержании Юлии Богдановой, которая является генеральным директором компании «Кемеровский кондитерский комбинат», владеющей кемеровским торговым центром «Зимняя вишня».
Как сообщается на сайте СК РФ, в ближайшее время Богдановой будет предъявлено обвинение по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Сегодня задержана генеральный директор ОАО „Кемеровский кондитерский комбинат“ Юлия Богданова. Именно этому предприятию принадлежало здание торгового центра, в котором 25 марта произошел пожар, повлекший человеческие жертвы».
Следствие установило, что Богданова являлась ответственной за соблюдение пожарной безопасности. Подчиненные неоднократно сообщали ей о недостатках системы противопожарной безопасности, однако гендиректор ничего не делала для устранения нарушений и была занята исключительно сдачей в аренду новых торговых площадей. Дома у Богдановой уже прошел обыск.
Кемеровский четырехэтажный торговый центр «Зимняя вишня» сгорел 25 марта. В результате трагедии погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар стал одним из четырех крупнейших за 100 лет.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Сегодня задержана генеральный директор ОАО „Кемеровский кондитерский комбинат“ Юлия Богданова. Именно этому предприятию принадлежало здание торгового центра, в котором 25 марта произошел пожар, повлекший человеческие жертвы».
Следствие установило, что Богданова являлась ответственной за соблюдение пожарной безопасности. Подчиненные неоднократно сообщали ей о недостатках системы противопожарной безопасности, однако гендиректор ничего не делала для устранения нарушений и была занята исключительно сдачей в аренду новых торговых площадей. Дома у Богдановой уже прошел обыск.
Кемеровский четырехэтажный торговый центр «Зимняя вишня» сгорел 25 марта. В результате трагедии погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар стал одним из четырех крупнейших за 100 лет.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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