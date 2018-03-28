Глава СКР назвал основные версии пожара в кемеровском ТЦ

Александр Бастрыкин сообщил, что следствие рассматривает две основных версии пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.
Согласно первой версии, причиной трагедии стала неисправность системы противопожарной безопасности.
Также рассматривается версия о «самоподжоге с помощью открытого огня». Об этом говорят те, кого сейчас привлекают к уголовной ответственности, сообщил Бастрыкин. Однако, отметил глава Следственного комитета, первые результаты показывают, что это маловероятная версия.
Кроме того, Бастрыкин доложил Владимиру Путину, что в расследовании трагедии участвуют 104 криминалиста и следователя. Специалисты уже завершили осмотр места происшествия. Назначены различные экспертизы, в том числе пожаротушения и по строительному вопросу.
Также в ходе расследования будут изучены документы и договоры «на все виды обеспечения», прежде всего, противопожарной безопасности. Глава СК обратил внимание на то, что руководитель ЧОП, охранявшего здание, сбежал после начала пожара, не включив систему оповещения людей.
Вопросы возникли и к контролирующим структурам. По словам Бастрыкина, есть основания полагать, что проверки в «Зимней вишне» проводились, «мягко говоря, не слишком добросовестно», передает «Интерфакс».
Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета РФ: «Внимательно изучаем то, как соответствующие контролирующие структуры и органы, начиная с момента функционирования центра с 2016 г. проводили профилактические проверки. Есть основания полагать, что это делалось, мягко говоря, не слишком добросовестно».
Также Бастрыкин сообщил, что намерен в субботу, 31 марта, прибыть в Кемерово и при необходимости повстречаться с представителями потерпевших.
Страшная трагедия в Кемерове произошла 25 марта. На данный момент известно, что пожар в торговом центре унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Уже опознаны тела 27 погибших. Как сообщили в МЧС, без вести пропавших при пожаре нет.
Сейчас по делу о пожаре проходят пять человек, в том числе технический директор ТЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, а также Александр Никитин и Игорь Полозиненко — сотрудник и руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТЦ.
Отметим, что ранее Судденок заявила о поджоге, который устроили подростки «разных национальностей». По словам управляющей, они часто посещали ТРЦ и хулиганили там. В свою очередь инструктор детской площадки рассказал, что причиной пожара могла стать «проводка или искра с потолка». Мужчина заявил, что очаг пожара находился в батутной яме.
Также рассматривается версия о «самоподжоге с помощью открытого огня». Об этом говорят те, кого сейчас привлекают к уголовной ответственности, сообщил Бастрыкин. Однако, отметил глава Следственного комитета, первые результаты показывают, что это маловероятная версия.
Кроме того, Бастрыкин доложил Владимиру Путину, что в расследовании трагедии участвуют 104 криминалиста и следователя. Специалисты уже завершили осмотр места происшествия. Назначены различные экспертизы, в том числе пожаротушения и по строительному вопросу.
Также в ходе расследования будут изучены документы и договоры «на все виды обеспечения», прежде всего, противопожарной безопасности. Глава СК обратил внимание на то, что руководитель ЧОП, охранявшего здание, сбежал после начала пожара, не включив систему оповещения людей.
Вопросы возникли и к контролирующим структурам. По словам Бастрыкина, есть основания полагать, что проверки в «Зимней вишне» проводились, «мягко говоря, не слишком добросовестно», передает «Интерфакс».
Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета РФ: «Внимательно изучаем то, как соответствующие контролирующие структуры и органы, начиная с момента функционирования центра с 2016 г. проводили профилактические проверки. Есть основания полагать, что это делалось, мягко говоря, не слишком добросовестно».
Также Бастрыкин сообщил, что намерен в субботу, 31 марта, прибыть в Кемерово и при необходимости повстречаться с представителями потерпевших.
Страшная трагедия в Кемерове произошла 25 марта. На данный момент известно, что пожар в торговом центре унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Уже опознаны тела 27 погибших. Как сообщили в МЧС, без вести пропавших при пожаре нет.
Сейчас по делу о пожаре проходят пять человек, в том числе технический директор ТЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, а также Александр Никитин и Игорь Полозиненко — сотрудник и руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТЦ.
Отметим, что ранее Судденок заявила о поджоге, который устроили подростки «разных национальностей». По словам управляющей, они часто посещали ТРЦ и хулиганили там. В свою очередь инструктор детской площадки рассказал, что причиной пожара могла стать «проводка или искра с потолка». Мужчина заявил, что очаг пожара находился в батутной яме.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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