«В игрушки их никто не поиграет»: в Кемерове хоронят погибших детей

Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху. Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки. Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре. Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово. Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.

Агарковы находились в том самом закрытом зале кинотеатра. Выбраться просто не смогли. Судмедэксперты пришли к выводу, что все они потеряли сознание — от угарного газа.В небольшом храме, где прощались с Надеждой Агарковой и ее внуками, сегодня не было свободного места. Пришли все, кто хоть немного знал эту дружную семью — родные, педагоги, одноклассники погибших детей. Рядом с опустошенными родителями постоянно дежурил медик скорой. Друзья Агарковых как могли поддерживали Сергея и Наталью. Они потеряли смысл жизни.: «Как это можно пережить, когда ты понимаешь, что мимо кроваток пройдешь, а дети не уехали в гости, они туда больше не придут, в игрушки их никто не поиграет? Как здесь можно жить, пережить это? Я не знаю, как они держатся».Всего неделю назад их старшей Маше исполнилось 10. Сыну Косте было восемь. Оба хорошо учились, занимались спортом. В тот злополучный день их забрала к себе бабушка, чтобы сводить на мультфильм. Узнав о пожаре, супруги обрывали телефоны. Почти сутки слушали гудки, никто трубку так и не взял., учитель: «Это наши дети, наши ученики. Хорошая семья, хорошие дети, отличники, воспитанные. Конечно, горе родителей безутешное. Очень жаль. Такая скорбь, безутешная. Вечная тоска и горе теперь останутся со всеми».В это же время в другом кемеровском храме проходило прощание с семьей Москаленко — супругами Евгением и Олесей и их четырехлетней дочерью Ксюшей. Они не смогли выбраться из горящего здания. Отец успел лишь вытолкнуть в окно 11-летнего Сережу. Мальчик сейчас в больнице, лишь накануне пришел в сознание и ему пока ничего не говорят о судьбе самых близких людей. Родственники полагают, что глава семьи вернулся за женой и дочерью. Но вывести их уже не успел.Прощаются сегодня и с 12-летней Лизой Сыбко. Девочка пришла в торговый центр вместе с новой женой отца. И в последний момент успела позвонить матери. Сказала, что задыхается, не может найти выход и что очень любит. После этого связь прервалась.Сегодня горожане идут в храмы и на кладбища нескончаемым потоком. Почтить память погибших хотят и те, кто не потерял близких в результате трагедии, но считают горе своим. Никто не стесняется слез. Незнакомые люди поддерживают другу друга.Сегодня в Кемерове прошли похороны 14 человек. Завтра траурные церемонии продолжатся.