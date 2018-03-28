«В игрушки их никто не поиграет»: в Кемерове хоронят погибших детей

В Кемерове начали прощаться с погибшими. Сегодня утром похоронили трех человек из семьи Агарковых. Во время пожара погибла женщина и двое ее внуков:
8-летний Костя и 10-летняя Маша.
Агарковы находились в том самом закрытом зале кинотеатра. Выбраться просто не смогли. Судмедэксперты пришли к выводу, что все они потеряли сознание — от угарного газа.
В небольшом храме, где прощались с Надеждой Агарковой и ее внуками, сегодня не было свободного места. Пришли все, кто хоть немного знал эту дружную семью — родные, педагоги, одноклассники погибших детей. Рядом с опустошенными родителями постоянно дежурил медик скорой. Друзья Агарковых как могли поддерживали Сергея и Наталью. Они потеряли смысл жизни.
Подруга семьи Агарковых: «Как это можно пережить, когда ты понимаешь, что мимо кроваток пройдешь, а дети не уехали в гости, они туда больше не придут, в игрушки их никто не поиграет? Как здесь можно жить, пережить это? Я не знаю, как они держатся».
Всего неделю назад их старшей Маше исполнилось 10. Сыну Косте было восемь. Оба хорошо учились, занимались спортом. В тот злополучный день их забрала к себе бабушка, чтобы сводить на мультфильм. Узнав о пожаре, супруги обрывали телефоны. Почти сутки слушали гудки, никто трубку так и не взял.
Светлана Сажнева, учитель: «Это наши дети, наши ученики. Хорошая семья, хорошие дети, отличники, воспитанные. Конечно, горе родителей безутешное. Очень жаль. Такая скорбь, безутешная. Вечная тоска и горе теперь останутся со всеми».
В это же время в другом кемеровском храме проходило прощание с семьей Москаленко — супругами Евгением и Олесей и их четырехлетней дочерью Ксюшей. Они не смогли выбраться из горящего здания. Отец успел лишь вытолкнуть в окно 11-летнего Сережу. Мальчик сейчас в больнице, лишь накануне пришел в сознание и ему пока ничего не говорят о судьбе самых близких людей. Родственники полагают, что глава семьи вернулся за женой и дочерью. Но вывести их уже не успел.
Прощаются сегодня и с 12-летней Лизой Сыбко. Девочка пришла в торговый центр вместе с новой женой отца. И в последний момент успела позвонить матери. Сказала, что задыхается, не может найти выход и что очень любит. После этого связь прервалась.
Сегодня горожане идут в храмы и на кладбища нескончаемым потоком. Почтить память погибших хотят и те, кто не потерял близких в результате трагедии, но считают горе своим. Никто не стесняется слез. Незнакомые люди поддерживают другу друга.
Сегодня в Кемерове прошли похороны 14 человек. Завтра траурные церемонии продолжатся.
В небольшом храме, где прощались с Надеждой Агарковой и ее внуками, сегодня не было свободного места. Пришли все, кто хоть немного знал эту дружную семью — родные, педагоги, одноклассники погибших детей. Рядом с опустошенными родителями постоянно дежурил медик скорой. Друзья Агарковых как могли поддерживали Сергея и Наталью. Они потеряли смысл жизни.
Подруга семьи Агарковых: «Как это можно пережить, когда ты понимаешь, что мимо кроваток пройдешь, а дети не уехали в гости, они туда больше не придут, в игрушки их никто не поиграет? Как здесь можно жить, пережить это? Я не знаю, как они держатся».
Всего неделю назад их старшей Маше исполнилось 10. Сыну Косте было восемь. Оба хорошо учились, занимались спортом. В тот злополучный день их забрала к себе бабушка, чтобы сводить на мультфильм. Узнав о пожаре, супруги обрывали телефоны. Почти сутки слушали гудки, никто трубку так и не взял.
Светлана Сажнева, учитель: «Это наши дети, наши ученики. Хорошая семья, хорошие дети, отличники, воспитанные. Конечно, горе родителей безутешное. Очень жаль. Такая скорбь, безутешная. Вечная тоска и горе теперь останутся со всеми».
В это же время в другом кемеровском храме проходило прощание с семьей Москаленко — супругами Евгением и Олесей и их четырехлетней дочерью Ксюшей. Они не смогли выбраться из горящего здания. Отец успел лишь вытолкнуть в окно 11-летнего Сережу. Мальчик сейчас в больнице, лишь накануне пришел в сознание и ему пока ничего не говорят о судьбе самых близких людей. Родственники полагают, что глава семьи вернулся за женой и дочерью. Но вывести их уже не успел.
Прощаются сегодня и с 12-летней Лизой Сыбко. Девочка пришла в торговый центр вместе с новой женой отца. И в последний момент успела позвонить матери. Сказала, что задыхается, не может найти выход и что очень любит. После этого связь прервалась.
Сегодня горожане идут в храмы и на кладбища нескончаемым потоком. Почтить память погибших хотят и те, кто не потерял близких в результате трагедии, но считают горе своим. Никто не стесняется слез. Незнакомые люди поддерживают другу друга.
Сегодня в Кемерове прошли похороны 14 человек. Завтра траурные церемонии продолжатся.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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