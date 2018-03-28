Путин потребовал не допустить паники в Кемерове из-за вбросов через соцсети

Президент РФ Владимир Путин назвал недопустимыми попытки столкнуть людей и посеять панику в Кемерово путем вбросов через социальные сети, в том числе
из-за рубежа.
Президент РФ Владимир Путин обсудил с главой СК РФ Александром Бастрыкиным и главой Минздрава Вероникой Скворцовой ликвидацию последствий трагедии в Кемерове и расследование причин пожара.
Ранее в СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела против пранкера, который рассказывал о сотнях погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Гражданина Украины Никиту Кувикова, известного в Сети как Евгений Вольнов, решили привлечь к ответственности по статье «Возбуждение ненависти или вражды».
Владимир Путин, президент РФ: «Мы видим, что, к сожалению, идут вбросы через социальные сети, в том числе из-за границы, для того, чтобы посеять и панику, и посеять недоверие, столкнуть людей между собой. Вот этого, безусловно, нельзя допустить, ни при каких обстоятельствах».
Глава государства заявил, что расследование должно быть максимально объективным и прозрачным, должны быть получены ответы, почему не было оповещения, а двери оказались закрытыми. Путин потребовал, чтобы выводы следствия по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове были сделаны, не взирая на служебное положение фигурантов.
Владимир Путин: «Очень важно, чтобы всем было понятно, что следствие будет делать выводы, исходя из норм закона, и вне зависимости от какого бы то ни было должностного положения любого из людей, которые причастны к этой трагедии».
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел в Кемерове 25 марта. На данный момент известно, что трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Уже опознаны тела 27 погибших. Также при пожаре пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. Как сообщили в МЧС, без вести пропавших при пожаре нет.
СК РФ допросил и арестовал нескольких подозреваемых. В их числе — охранник Сергей Антюшин, который отключил систему оповещения, управляющая ТЦ Надежда Судденок, техдиректор Георгий Соболев, а также Александр Никитин и Игорь Полозиненко — сотрудник и руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ. Прокурор также просил суд арестовать повара, отвечавшего за пожарную сигнализацию в «Зимней вишне».
Сегодня стало известно, что бизнесмен Денис Штенгелов, который является совладельцем сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня», возвращается из Австралии в Россию. А губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в своем видеообращении призвал привлечь собственника торгового центра к ответственности. Глава региона подчеркнул, что необходимо наказать «основных, реальных виновников», а не сваливать вину на «какого-нибудь сторожа, билетершу».
Ранее в СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела против пранкера, который рассказывал о сотнях погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Гражданина Украины Никиту Кувикова, известного в Сети как Евгений Вольнов, решили привлечь к ответственности по статье «Возбуждение ненависти или вражды».
Владимир Путин, президент РФ: «Мы видим, что, к сожалению, идут вбросы через социальные сети, в том числе из-за границы, для того, чтобы посеять и панику, и посеять недоверие, столкнуть людей между собой. Вот этого, безусловно, нельзя допустить, ни при каких обстоятельствах».
Глава государства заявил, что расследование должно быть максимально объективным и прозрачным, должны быть получены ответы, почему не было оповещения, а двери оказались закрытыми. Путин потребовал, чтобы выводы следствия по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове были сделаны, не взирая на служебное положение фигурантов.
Владимир Путин: «Очень важно, чтобы всем было понятно, что следствие будет делать выводы, исходя из норм закона, и вне зависимости от какого бы то ни было должностного положения любого из людей, которые причастны к этой трагедии».
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел в Кемерове 25 марта. На данный момент известно, что трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Уже опознаны тела 27 погибших. Также при пожаре пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. Как сообщили в МЧС, без вести пропавших при пожаре нет.
СК РФ допросил и арестовал нескольких подозреваемых. В их числе — охранник Сергей Антюшин, который отключил систему оповещения, управляющая ТЦ Надежда Судденок, техдиректор Георгий Соболев, а также Александр Никитин и Игорь Полозиненко — сотрудник и руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ. Прокурор также просил суд арестовать повара, отвечавшего за пожарную сигнализацию в «Зимней вишне».
Сегодня стало известно, что бизнесмен Денис Штенгелов, который является совладельцем сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня», возвращается из Австралии в Россию. А губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в своем видеообращении призвал привлечь собственника торгового центра к ответственности. Глава региона подчеркнул, что необходимо наказать «основных, реальных виновников», а не сваливать вину на «какого-нибудь сторожа, билетершу».
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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