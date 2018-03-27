«Это был поджог»: управляющая ТЦ «Зимняя вишня» озвучила свою версию трагедии

Управляющая
торгово-развлекательным центром «Зимняя вишня» в Кемерове Надежда Судденок, обвиняемая в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в суде предположила, что пожар, унесший жизни более 60 человек, начался в результате поджога.
Надежда Судденок: «Есть версия, я в ней уверена. Я разговаривала с сотрудницей, она утверждала, что услышала хлопок и увидела столб огня — вспыхнула поролоновая куча. Я считаю, что это был поджог».
По ее мнению, к возникновению пожара могут быть причастны подростки «разных национальностей», которые в последнее время часто посещали ТРЦ и хулиганили там.
Надежда Судденок: «Они были разного возраста, ходили группами по семь-восемь человек, мы неоднократно вызывали полицию, есть протоколы».
Она также сообщила, что, вопреки утверждениям в Интернете, двери кинозалов ТРЦ не закрывались.
Надежда Судденок: «У нас есть жалобы на хлопанье дверьми, они не закрывались никогда. Там автоматические магнитные замки, возможно, была неисправность».
По ее словам, последняя проверка пожарной сигнализации проходила 14 февраля. После решения суда о продлении срока ее задержания Судденок принесла соболезнования родственникам погибших и пострадавших.
Ранее суд продлил срок задержания Судденок до 72 часов. Суд также продлил срок задержания технического директора ТРЦ «Зимняя вишня» Георгия Соболева. Как сообщалось, были задержаны и допрошены пятеро подозреваемых — технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился источник возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, а также охранник, не включивший сигнал тревоги, когда возник пожар.
По ее мнению, к возникновению пожара могут быть причастны подростки «разных национальностей», которые в последнее время часто посещали ТРЦ и хулиганили там.
Надежда Судденок: «Они были разного возраста, ходили группами по семь-восемь человек, мы неоднократно вызывали полицию, есть протоколы».
Она также сообщила, что, вопреки утверждениям в Интернете, двери кинозалов ТРЦ не закрывались.
Надежда Судденок: «У нас есть жалобы на хлопанье дверьми, они не закрывались никогда. Там автоматические магнитные замки, возможно, была неисправность».
По ее словам, последняя проверка пожарной сигнализации проходила 14 февраля. После решения суда о продлении срока ее задержания Судденок принесла соболезнования родственникам погибших и пострадавших.
Ранее суд продлил срок задержания Судденок до 72 часов. Суд также продлил срок задержания технического директора ТРЦ «Зимняя вишня» Георгия Соболева. Как сообщалось, были задержаны и допрошены пятеро подозреваемых — технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился источник возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, а также охранник, не включивший сигнал тревоги, когда возник пожар.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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