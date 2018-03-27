Задержанным по делу о пожаре в Кемерове предъявили обвинения

Задержанным по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове предъявили обвинения, сообщает Следственный комитет.
Как сообщает ведомство, СК попросит суд в Кемерове арестовать пятерых фигурантов уголовного дела о гибели десятков людей при пожаре в ТЦ.
Из сообщения СК: «В ближайшее время они будут доставлены в суд для решения вопроса об избрании меры пресечения».
По делу о пожаре задержаны пять человек. Среди них технический директор компании — собственника здания, арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.
По последним данным, жертвами трагедии в кемеровском ТЦ стали 64 человека. В регионе объявлен трехдневный траур. А днем общенационального траура президент РФ Владимир Путин объявил 28 марта.
Уголовное дело возбуждено по трем статьям УК РФ: «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» передано для расследования следователю при председателе СК.
Из сообщения СК: «В ближайшее время они будут доставлены в суд для решения вопроса об избрании меры пресечения».
По делу о пожаре задержаны пять человек. Среди них технический директор компании — собственника здания, арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.
По последним данным, жертвами трагедии в кемеровском ТЦ стали 64 человека. В регионе объявлен трехдневный траур. А днем общенационального траура президент РФ Владимир Путин объявил 28 марта.
Уголовное дело возбуждено по трем статьям УК РФ: «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» передано для расследования следователю при председателе СК.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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