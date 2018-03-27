Неопознанных жертв пожара в Кемерове идентифицируют по ДНК в течение трех суток

Родственники жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня», которые сдали во вторник образцы ДНК для проведения генетической экспертизы, получат результаты в течение трех суток.
Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на встрече с горожанами заявил, что неопознанные жертвы трагедии будут идентифицированы в течение трех суток. В Кемерово из Москвы прибыли судебно-медицинские специалисты, работы по генетическим исследованиям останков погибших уже ведутся, передает ТАСС.
Сергей Цивилев: «Примерно в течение трех суток для тех, кто сдал ДНК, будут установлены все данные. Это не значит, что они не появятся раньше».
Жертвами пожара в ТЦ «Зимняя вишня», по подтвержденным данным, стали 64 человека. Среди них — 41 ребенок. В регионе объявлен траур.
Председатель СКР Александр Бастрыкин озвучил первые выводы расследования трагедии. В Кемерово прибыл президент Владимир Путин, который посетил место пожара, навестил пострадавших в больнице и встретился с инициативной группой граждан. Президент пообещал, что все виновные в трагедии будут наказаны.
Сергей Цивилев: «Примерно в течение трех суток для тех, кто сдал ДНК, будут установлены все данные. Это не значит, что они не появятся раньше».
Жертвами пожара в ТЦ «Зимняя вишня», по подтвержденным данным, стали 64 человека. Среди них — 41 ребенок. В регионе объявлен траур.
Председатель СКР Александр Бастрыкин озвучил первые выводы расследования трагедии. В Кемерово прибыл президент Владимир Путин, который посетил место пожара, навестил пострадавших в больнице и встретился с инициативной группой граждан. Президент пообещал, что все виновные в трагедии будут наказаны.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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