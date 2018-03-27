При пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погиб 41 ребенок

При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове погибли более 40 детей. Об этом свидетельствуют данные списков погибших, вывешенных в штабе, созданном родственниками жертв трагедии.
Всего в списках значатся фамилии 64 погибших, среди которых 41 несовершеннолетний, передает «Интерфакс».
Кроме того, члены инициативной группы родственников, которая проинспектировала кемеровский морг, подтвердили достоверность официальных данных о гибели 64 человек при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».
Член инициативной группы: «Мы осмотрели морг, в списке 64 погибших. Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали — мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках».
Еще один активист заявил о недостоверности распространяемой в Сети информации о том, что тела прячут на местном хладокомбинате.
Член инициативной группы: «Была информация, что тела повезли на хладокомбинат, но ничего кроме продуктов там нет. Мы посмотрели все фуры, не дали выехать ни одной машине. Если пропали сто тел, то где люди, которые их ищут?»
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что не имеет никакого смысла сомневаться в официальных данных о количестве погибших при пожаре, и посоветовал не верить информации, зачастую недостоверной, которая распространяется в социальных сетях.
Тем временем в больницах остаются 15 пострадавших при пожаре. Глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что пришел в себя 11-летний мальчик, выпрыгнувший из окна 4-го этажа торгового центра.
Вероника Скворцова: «Пострадавший в результате пожара в городе Кемерово ребенок 11 лет пришел в сознание. Он переведен на самостоятельное дыхание. Общается, рассказывает о случившемся. Самостоятельно поел».
Ранее сообщалось, что во время ЧП родители и маленькая сестра мальчика, с которыми он пришел в торговый комплекс, погибли.
Кроме того, члены инициативной группы родственников, которая проинспектировала кемеровский морг, подтвердили достоверность официальных данных о гибели 64 человек при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».
Член инициативной группы: «Мы осмотрели морг, в списке 64 погибших. Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали — мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках».
Еще один активист заявил о недостоверности распространяемой в Сети информации о том, что тела прячут на местном хладокомбинате.
Член инициативной группы: «Была информация, что тела повезли на хладокомбинат, но ничего кроме продуктов там нет. Мы посмотрели все фуры, не дали выехать ни одной машине. Если пропали сто тел, то где люди, которые их ищут?»
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что не имеет никакого смысла сомневаться в официальных данных о количестве погибших при пожаре, и посоветовал не верить информации, зачастую недостоверной, которая распространяется в социальных сетях.
Тем временем в больницах остаются 15 пострадавших при пожаре. Глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что пришел в себя 11-летний мальчик, выпрыгнувший из окна 4-го этажа торгового центра.
Вероника Скворцова: «Пострадавший в результате пожара в городе Кемерово ребенок 11 лет пришел в сознание. Он переведен на самостоятельное дыхание. Общается, рассказывает о случившемся. Самостоятельно поел».
Ранее сообщалось, что во время ЧП родители и маленькая сестра мальчика, с которыми он пришел в торговый комплекс, погибли.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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