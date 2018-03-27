«Никто никого прикрывать не собирается»: Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева

Президент, который находится в Кемерове, заверил, что все виновные в трагедии будут наказаны. «Прикрывать» никого не будут, пообещал Владимир Путин.
Президент прибыл в Кемерово, где посетил место трагедии, навестил пострадавших в больнице, а также встретился с инициативной группой граждан в холле морга местной медико-санитарной части. Жители подняли вопрос об отставке губернатора региона Амана Тулеева. В ответ президент попросил не торопиться «назначать» виновных и отметил, что следователи работают над установлением причин пожара.
Владимир Путин: «Никто ничего скрывать и никого прикрывать не собирается».
Президент заверил, что будут наказаны все виновные в трагедии, которая, по последним данным, привела к гибели 64 человек.
Владимир Путин: «Пройдут по всей цепочке, начиная с тех, кто давал разрешение, и заканчивая теми, кто должен был следить за безопасностью, этим ЧОПом, который сидел и кнопку не нажал. Пройдут по всей цепочке от регистрации этого здания и выдачи разрешения — как из фабрики сделать развлекательный центр? Кто давал разрешение на то, чтобы эти материалы использовать при таком целевом назначении? Мы с вами не будем прямо сейчас назначать виновных. Но следователи отработают по полной программе».
Президент отметил, что сейчас один из основных вопросов заключается в том, что таких объектов, как сгоревший ТЦ «Зимняя вишня», в стране может быть много.
Владимир Путин: «Сейчас начали смотреть. А материалы кто разрешил такие использовать? Это же горючие материалы, которые не могут применяться в местах массового скопления людей. Это только по первым докладам следователей. Все, кто должен отвечать, все ответят».
Владимир Путин: «Никто ничего скрывать и никого прикрывать не собирается».
Президент заверил, что будут наказаны все виновные в трагедии, которая, по последним данным, привела к гибели 64 человек.
Владимир Путин: «Пройдут по всей цепочке, начиная с тех, кто давал разрешение, и заканчивая теми, кто должен был следить за безопасностью, этим ЧОПом, который сидел и кнопку не нажал. Пройдут по всей цепочке от регистрации этого здания и выдачи разрешения — как из фабрики сделать развлекательный центр? Кто давал разрешение на то, чтобы эти материалы использовать при таком целевом назначении? Мы с вами не будем прямо сейчас назначать виновных. Но следователи отработают по полной программе».
Президент отметил, что сейчас один из основных вопросов заключается в том, что таких объектов, как сгоревший ТЦ «Зимняя вишня», в стране может быть много.
Владимир Путин: «Сейчас начали смотреть. А материалы кто разрешил такие использовать? Это же горючие материалы, которые не могут применяться в местах массового скопления людей. Это только по первым докладам следователей. Все, кто должен отвечать, все ответят».
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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