Из сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» извлечены останки 58 человек

В результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека, извлечены тела 58, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.
Данные по количеству извлеченных тел Пучков озвучил на совещании по ликвидации последствий пожара в торговом центре, которое провел президент РФ Владимир Путин.
Владимир Пучков: «К сожалению, 64 человека погибли. В настоящее время извлечены тела 58 погибших, продолжаем поиск шести человек, которые, по заявлениям родственников, могут находиться в здании торгового центра».
Министр сообщил, что ранее правительством РФ было решено выделить 76 млн рублей для помощи родственникам погибших и пострадавших. Каждой семье погибших будет выделено по одному миллиону рублей; получившим легкую степень вреда здоровья — по 200 тысяч рублей, среднюю и тяжелую — по 400 тысяч рублей.
Пучков также сообщил, что здание торгового центра было построено в 1968 году, оно неоднократно перестраивалось, приспосабливалось под нужды торгово-развлекательного центра.
Владимир Пучков: «Оно зарегистрировано как малое предприятие, но осуществляло очень широкий круг деятельности по организации торговли: было три кинозала, бассейн, подразделение, где занимались с детьми, ряд других структур».
Отвечая на вопрос Путина, были ли разрешения на все виды деятельности, глава МЧС сказал, что все документы выдавались в Кемерове городской администрацией, «сейчас соответствующие службы разбираются с этими вопросами». Пучков также сказал, что в 2016 году комиссия МЧС России прибыла для проверки помещения торгового центра.
Владимир Пучков: «Были предъявлены документы, что это предприятие малого бизнеса, что годовой оборот у них — 68 млн рублей, численность работающего персонала — менее 100 человек».
Вместе с тем, по его словам, были выданы рекомендации, «которые, к сожалению, не были выполнены».
В регионе объявлен трехдневный траур. Президент Владимир Путин приехал в Кемерово и возложил цветы в память о погибших. Позже на совещании глава государства назвал в числе причин пожара преступную халатность и разгильдяйство.
Владимир Пучков: «К сожалению, 64 человека погибли. В настоящее время извлечены тела 58 погибших, продолжаем поиск шести человек, которые, по заявлениям родственников, могут находиться в здании торгового центра».
Министр сообщил, что ранее правительством РФ было решено выделить 76 млн рублей для помощи родственникам погибших и пострадавших. Каждой семье погибших будет выделено по одному миллиону рублей; получившим легкую степень вреда здоровья — по 200 тысяч рублей, среднюю и тяжелую — по 400 тысяч рублей.
Пучков также сообщил, что здание торгового центра было построено в 1968 году, оно неоднократно перестраивалось, приспосабливалось под нужды торгово-развлекательного центра.
Владимир Пучков: «Оно зарегистрировано как малое предприятие, но осуществляло очень широкий круг деятельности по организации торговли: было три кинозала, бассейн, подразделение, где занимались с детьми, ряд других структур».
Отвечая на вопрос Путина, были ли разрешения на все виды деятельности, глава МЧС сказал, что все документы выдавались в Кемерове городской администрацией, «сейчас соответствующие службы разбираются с этими вопросами». Пучков также сказал, что в 2016 году комиссия МЧС России прибыла для проверки помещения торгового центра.
Владимир Пучков: «Были предъявлены документы, что это предприятие малого бизнеса, что годовой оборот у них — 68 млн рублей, численность работающего персонала — менее 100 человек».
Вместе с тем, по его словам, были выданы рекомендации, «которые, к сожалению, не были выполнены».
В регионе объявлен трехдневный траур. Президент Владимир Путин приехал в Кемерово и возложил цветы в память о погибших. Позже на совещании глава государства назвал в числе причин пожара преступную халатность и разгильдяйство.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Комментарии