Бастрыкин рассказал о первых выводах расследования трагедии в Кемерове

Родственникам жертв трагедии в Кемерове начинают выдавать тела погибших. Завтра пройдут первые похороны. Сегодня же в Кузбассе объявлен трехдневный траур. Памятные акции организованы и далеко за пределами региона. Появились также неизвестные ранее детали возможных причин и обстоятельств трагедии.
О первых выводах рассказал сегодня на совещании в Кемерове глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Первое: следователи знают, где начался пожар, — это игровая детская площадка на 4-м этаже «Зимней вишни». Почему загорелось — либо плохая проводка, либо то, что называют «применением открытого огня». То есть зажигалка, спички или что-то подобное. Разбираться будут эксперты из Петербурга, которые специализируются на пожарной безопасности, отмечает корреспондент НТВ Иван Трушкин.
Еще одна деталь: накануне сообщалось, что охранник не включил пожарную сигнализацию. Бастрыкин уточняет: на самом деле сигнализация не работала с 19 марта — просто сломалась, и ремонтировать ее не стали. А вот охранник мог нажать кнопку так называемого тревожного оповещения о пожаре — она-то как раз работала, но сделано этого не было. Почему — загадка. Глава СК предположил, что, видимо, охранник, который должен был сделать, не был должным образом подготовлен к таким ситуациям.
Говорил Бастрыкин и о том, почему могли быть закрыты двери в кинозал, что, как сообщалось ранее, не дало детям спастись от огня. Одна из версий — зал был закрыт, чтобы туда не проскочили безбилетники, и для этого двери запирали в начале сеанса и открывали в конце.
Также глава СК рассказал, что торговый центр возник на базе перестроенного кондитерского комбината в 2013 году, и уже сейчас ясно, что это было сделано с нарушениями. Также торговый центр по бумагам числится малым бизнесом, хотя на деле — вряд ли является таковым, только арендаторов там порядка 30. В общем, теперь будут разбираться прежде всего с городскими чиновниками, которые, по всей видимости, никак контролем безопасности не занимались.
К властям есть вопросы и у тех, кто вышел сегодня на стихийный митинг на площади Советов в центре Кемерова, где находится здание администрации области. По кадрам оттуда видно, что это сотни, если не тысячи людей. Требовали они в том числе и отставки областных чиновников, обвиняя их в замалчивании информации о пожаре, и в том, что якобы власти не сообщают правдивого числа жертв. К людям вышли мэр Кемерова и вице-губернатор области, которые попросили сообщить, если действительно есть какие-то фамилии, не попавшие в списке погибших или пропавших без вести.
Еще одна деталь: накануне сообщалось, что охранник не включил пожарную сигнализацию. Бастрыкин уточняет: на самом деле сигнализация не работала с 19 марта — просто сломалась, и ремонтировать ее не стали. А вот охранник мог нажать кнопку так называемого тревожного оповещения о пожаре — она-то как раз работала, но сделано этого не было. Почему — загадка. Глава СК предположил, что, видимо, охранник, который должен был сделать, не был должным образом подготовлен к таким ситуациям.
Говорил Бастрыкин и о том, почему могли быть закрыты двери в кинозал, что, как сообщалось ранее, не дало детям спастись от огня. Одна из версий — зал был закрыт, чтобы туда не проскочили безбилетники, и для этого двери запирали в начале сеанса и открывали в конце.
Также глава СК рассказал, что торговый центр возник на базе перестроенного кондитерского комбината в 2013 году, и уже сейчас ясно, что это было сделано с нарушениями. Также торговый центр по бумагам числится малым бизнесом, хотя на деле — вряд ли является таковым, только арендаторов там порядка 30. В общем, теперь будут разбираться прежде всего с городскими чиновниками, которые, по всей видимости, никак контролем безопасности не занимались.
К властям есть вопросы и у тех, кто вышел сегодня на стихийный митинг на площади Советов в центре Кемерова, где находится здание администрации области. По кадрам оттуда видно, что это сотни, если не тысячи людей. Требовали они в том числе и отставки областных чиновников, обвиняя их в замалчивании информации о пожаре, и в том, что якобы власти не сообщают правдивого числа жертв. К людям вышли мэр Кемерова и вице-губернатор области, которые попросили сообщить, если действительно есть какие-то фамилии, не попавшие в списке погибших или пропавших без вести.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Комментарии