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    Бастрыкин: пожарная сигнализация в кемеровском ТЦ не работала неделю

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    • Фото: РИА Новости © 2018
    Бастрыкин: пожарная сигнализация в кемеровском ТЦ не работала неделю

    Бастрыкин: пожарная сигнализация в кемеровском ТЦ не работала неделю

    Бастрыкин: пожарная сигнализация в кемеровском ТЦ не работала неделю
  • Фото: РИА Новости © 2018

    • Пожарная сигнализация в сгоревшем в Кемерове торговом центре «Зимняя вишня» не работала с 19 марта, однако ее починкой никто не занимался.

    Об этом сообщил во вторник в ходе совещания, проведенного президентом РФ Владимиром Путиным, председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

    Александр Бастрыкин: «С 19 числа у них сигнализация не работала, но никто этим не занимался».

    Глава СК также пояснил, что охранник ТЦ после начала пожара не включил систему оповещения, которая работала, в отличие от сигнализации.

    Александр Бастрыкин: «Мы не можем дать этому разумного объяснения, какой-то неподготовленный человек».

    Ранее президент Владимир Путин во время совещания в Кемерове назвал в числе причин трагедии преступную халатность и разгильдяйство.

    Владимир Путин: «Что у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства».

    смотретьПутин возложил цветы у ТЦ «Зимняя вишня» в память о жертвах пожара
    Путин возложил цветы у ТЦ «Зимняя вишня» в память о жертвах пожара
    Глава государства также выразил соболезнования родным и близким погибших, начав совещание с минуты молчания. По последним данным, жертвами трагедии в кемеровском ТЦ стали 64 человека. На данный момент опознаны тела 25 погибших. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.



    Начало пожара, унесшего жизни десятков человек, сняла камера видеонаблюдения

    Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

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