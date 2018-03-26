Правоохранители проверяют информацию о закрытых дверях в кинозалах сгоревшего ТЦ в Кемерове

Следователи и правоохранительные органы проверяют информацию о якобы закрытых дверях в кинозалах торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, где накануне произошел пожар, унесший жизни более 60 человек.
Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, «в одном из залов находились примерно три десятка детей, а во время просмотра сеанса, по одной из версий, были закрыты двери».
Из сообщения источника: «По показаниям свидетелей, никто из работников центра их не пытался эвакуировать. Дети писали родственникам, что не могут выйти. Сейчас эта информация проверяется».
Источник отметил, что все находившиеся в этом зале погибли. В соседнем зале в это время также шел киносеанс, там был закрыт запасной выход.
Из сообщения источника: «Пятнадцать человек были найдены погибшими у этого выхода. Сейчас данная информация также проверяется».
Он пояснил, что двери эвакуационного выхода должны открывать работники ТЦ утром, но, возможно, в тот день этого не было сделано.
Из сообщения источника: «Также сейчас изучается, сработала ли система сигнализации. По одной из версий, она могла быть переведена в ручной режим, чтобы избежать ложного срабатывания».
Ранее некоторые СМИ со ссылкой на посты местных жителей в соцсетях сообщали, что двери кинотеатра, где находились люди, были закрыты. Об этом говорил накануне и заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов. По его словам, двери в кинозалы в «Зимней вишне» были закрыты, также в ТЦ имелись и другие нарушения. Кроме того, одна из местных жительниц рассказала, что лично сталкивалась с ситуацией, когда не могла выйти из зала кинотеатра во время сеанса, так как двери были закрыты.
Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека. Возбуждено уголовное дело.
Из сообщения источника: «По показаниям свидетелей, никто из работников центра их не пытался эвакуировать. Дети писали родственникам, что не могут выйти. Сейчас эта информация проверяется».
Источник отметил, что все находившиеся в этом зале погибли. В соседнем зале в это время также шел киносеанс, там был закрыт запасной выход.
Из сообщения источника: «Пятнадцать человек были найдены погибшими у этого выхода. Сейчас данная информация также проверяется».
Он пояснил, что двери эвакуационного выхода должны открывать работники ТЦ утром, но, возможно, в тот день этого не было сделано.
Из сообщения источника: «Также сейчас изучается, сработала ли система сигнализации. По одной из версий, она могла быть переведена в ручной режим, чтобы избежать ложного срабатывания».
Ранее некоторые СМИ со ссылкой на посты местных жителей в соцсетях сообщали, что двери кинотеатра, где находились люди, были закрыты. Об этом говорил накануне и заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов. По его словам, двери в кинозалы в «Зимней вишне» были закрыты, также в ТЦ имелись и другие нарушения. Кроме того, одна из местных жительниц рассказала, что лично сталкивалась с ситуацией, когда не могла выйти из зала кинотеатра во время сеанса, так как двери были закрыты.
Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека. Возбуждено уголовное дело.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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