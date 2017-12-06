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    ЦИК: Путин должен будет лично подать документы для выдвижения на выборы. выборы, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЦИК: Путин должен будет лично подать документы для выдвижения на выборы

    ЦИК: Путин должен будет лично подать документы для выдвижения на выборы

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    ЦИК: Путин должен будет лично подать документы для выдвижения на выборы

    ЦИК: Путин должен будет лично подать документы для выдвижения на выборы

    ЦИК: Путин должен будет лично подать документы для выдвижения на выборы

      Центризбирком разъяснил правила проведения избирательных кампаний на выборах 2018 года.

      После заявления Владимира Путина об участии в президентских выборах 2018 года Центральная избирательная комиссия напомнила правила проведения избирательной кампании, сообщает корреспондент НТВ Иван Трушкин.

      Согласно закону о выборах президента, на время избирательной кампании Владимир Путин, который является действующим главой государства, брать отпуск не обязан. Во время предыдущей кампании, когда Путин баллотировался в президенты, будучи премьером, он брал несколько отпусков длиной в один день и использовал это время для встречи с избирателями, наблюдателями и доверенными лицами.

      В 2012 году Путин передал право участвовать в дебатах доверенным лицам. Закон позволяет в 2018 году сделать так же. Однако подать в ЦИК документы для выдвижения кандидат в президенты обязан лично.

      Что касается партий, представители «Единой России» уже объявили, что готовы поддержать выдвижение Путина. В «Справедливой России» также объявили, что могут поддержать Путина, так как его избиратели — не только электорат единороссов.

      смотретьВладимир Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента
      Владимир Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента
      Напомним, ранее сегодня на встрече с ветеранами и тружениками автозавода ГАЗ Владимир Путин объявил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в 2018 году. Решение главы государства было встречено громкими аплодисментами.

      смотретьПутин ответил на вопрос об участии в выборах-2018
      Путин ответил на вопрос об участии в выборах-2018
      До этого к Путину с вопросом об участии в выборах обратились волонтеры на форуме «Доброволец» в Москве. Президент сообщил, что объявит о своем решении в ближайшее время.

      Президентские выборы пройдут в России 18 марта 2018 года. Ранее о желании участвовать в выборах заявили глава ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин, а также председатель Партии роста Борис Титов, телеведущая Ксения Собчак и бизнесмен Сергей Полонский.

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