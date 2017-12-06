Владимир Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента

«Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации», — сказал Путин в ходе встречи с работниками завода ГАЗ.
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Ранее сегодня к Путину с вопросом об участии в выборах в качестве кандидата обратились волонтеры в ходе форума «Доброволец» в Москве. Президент назвал ответственным для любого человека решение об участии в выборах главы государства и заявил, что примет решение в ближайшее время.
Владимир Путин: «Это всегда для любого человека очень ответственное решение, потому что мотивом при принятии решения может быть только стремление улучшить жизнь людей в нашей стране, сделать страну более мощной, защищенной, устремленной в будущее. А достичь этих целей можно только при одном условии — если люди доверяют и поддерживают».
Владимир Путин был избран президентом РФ в марте 2000 года, в 2004 году переизбрался на этот пост. С 2008 по 2012 год работал на посту председателя правительства, в 2012 снова стал главой государства.
Владимир Путин: «Это всегда для любого человека очень ответственное решение, потому что мотивом при принятии решения может быть только стремление улучшить жизнь людей в нашей стране, сделать страну более мощной, защищенной, устремленной в будущее. А достичь этих целей можно только при одном условии — если люди доверяют и поддерживают».
Владимир Путин был избран президентом РФ в марте 2000 года, в 2004 году переизбрался на этот пост. С 2008 по 2012 год работал на посту председателя правительства, в 2012 снова стал главой государства.
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