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Ментовские войны — 8
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    Владимир Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента. Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВладимир Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента

    Владимир Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента

    70 комментариев
    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    Владимир Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента

    Владимир Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента

    Владимир Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента
    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

      • «Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации», — сказал Путин в ходе встречи с работниками завода ГАЗ.

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      Ранее сегодня к Путину с вопросом об участии в выборах в качестве кандидата обратились волонтеры в ходе форума «Доброволец» в Москве. Президент назвал ответственным для любого человека решение об участии в выборах главы государства и заявил, что примет решение в ближайшее время.

      Владимир Путин: «Это всегда для любого человека очень ответственное решение, потому что мотивом при принятии решения может быть только стремление улучшить жизнь людей в нашей стране, сделать страну более мощной, защищенной, устремленной в будущее. А достичь этих целей можно только при одном условии — если люди доверяют и поддерживают».

      Владимир Путин был избран президентом РФ в марте 2000 года, в 2004 году переизбрался на этот пост. С 2008 по 2012 год работал на посту председателя правительства, в 2012 снова стал главой государства.

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