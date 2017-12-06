«Я подумаю»: Путин ответил на вопрос о главе своего предвыборного штаба

Владимир Путин заявил, что еще не определился с тем, кто будет главой его предвыборного штаба на президентских выборах.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, глава государства отметил: «Я подумаю. Нет еще».
Между тем в «Единой России» заявили, что поддерживают решение президента выдвигаться на следующий срок. Так, и. о. секретаря генсовета партии Андрей Турчак подчеркнул, что единороссы готовы оказать главе государства всю необходимую поддержку, отметив, что Путин «бесспорно, сегодня является национальным лидером», передает РИА Новости.
Напомним, ранее сегодня на встрече с ветеранами и тружениками автозавода ГАЗ Владимир Путин объявил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в 2018 году. Решение главы государства было встречено громкими аплодисментами.
А до этого к Путину с вопросом об участии в выборах обратились волонтеры на форуме «Доброволец» в Москве. Президент сообщил, что объявит о своем решении в ближайшее время.
Президентские выборы пройдут в России 18 марта 2018 года. Ранее о желании участвовать в выборах заявили глава ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин, а также председатель Партии роста Борис Титов, телеведущая Ксения Собчак и бизнесмен Сергей Полонский.
Между тем в «Единой России» заявили, что поддерживают решение президента выдвигаться на следующий срок. Так, и. о. секретаря генсовета партии Андрей Турчак подчеркнул, что единороссы готовы оказать главе государства всю необходимую поддержку, отметив, что Путин «бесспорно, сегодня является национальным лидером», передает РИА Новости.
Напомним, ранее сегодня на встрече с ветеранами и тружениками автозавода ГАЗ Владимир Путин объявил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в 2018 году. Решение главы государства было встречено громкими аплодисментами.
А до этого к Путину с вопросом об участии в выборах обратились волонтеры на форуме «Доброволец» в Москве. Президент сообщил, что объявит о своем решении в ближайшее время.
Президентские выборы пройдут в России 18 марта 2018 года. Ранее о желании участвовать в выборах заявили глава ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин, а также председатель Партии роста Борис Титов, телеведущая Ксения Собчак и бизнесмен Сергей Полонский.
Комментарии