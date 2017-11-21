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    ЛДПР выдвинула Жириновского в качестве кандидата на выборы президента

    22 комментария
    • Фото: РИА Новости, Сергей Пятаков
    ЛДПР выдвинула Жириновского в качестве кандидата на выборы президента

    ЛДПР выдвинула Жириновского в качестве кандидата на выборы президента

    ЛДПР выдвинула Жириновского в качестве кандидата на выборы президента
  • Фото: РИА Новости, Сергей Пятаков

    • Владимир Вольфович Жириновский будет баллотироваться на выборах главы государства, которые пройдут в марте 2018 года.

    ЛДПР выдвинула Владимира Жириновского в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах. По словам вице-спикера от ЛДПР Игоря Лебедева, это решение было принято единогласно на заседании, которое прошло накануне, передает «Интерфакс».

    Игорь Лебедев: «На состоявшемся 20 ноября 2017 года совместном заседании Высшего совета политической партии ЛДПР и президиума фракции ЛДПР в Государственной думе единогласным решением было принято решение о выдвижении на пост кандидата в президента РФ от политической партии ЛДПР члена государственного совета, председателя партии, руководителя фракции ЛДПР в Государственной думе Владимира Вольфовича Жириновского».

    Сам Владимир Вольфович согласился с решением ЛДПР и выразил готовность вновь участвовать в выборах главы государства.

    Владимир Жириновский    : «Безмерно благодарен за выдвижение меня, что на съезде партии моя кандидатура была проголосована и утверждена на высший пост».

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