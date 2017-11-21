ЛДПР выдвинула Жириновского в качестве кандидата на выборы президента

Владимир Вольфович Жириновский будет баллотироваться на выборах главы государства, которые пройдут в марте 2018 года.
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ЛДПР выдвинула Владимира Жириновского в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах. По словам вице-спикера от ЛДПР Игоря Лебедева, это решение было принято единогласно на заседании, которое прошло накануне, передает «Интерфакс».
Игорь Лебедев: «На состоявшемся 20 ноября 2017 года совместном заседании Высшего совета политической партии ЛДПР и президиума фракции ЛДПР в Государственной думе единогласным решением было принято решение о выдвижении на пост кандидата в президента РФ от политической партии ЛДПР члена государственного совета, председателя партии, руководителя фракции ЛДПР в Государственной думе Владимира Вольфовича Жириновского».
Сам Владимир Вольфович согласился с решением ЛДПР и выразил готовность вновь участвовать в выборах главы государства.
Владимир Жириновский: «Безмерно благодарен за выдвижение меня, что на съезде партии моя кандидатура была проголосована и утверждена на высший пост».
Игорь Лебедев: «На состоявшемся 20 ноября 2017 года совместном заседании Высшего совета политической партии ЛДПР и президиума фракции ЛДПР в Государственной думе единогласным решением было принято решение о выдвижении на пост кандидата в президента РФ от политической партии ЛДПР члена государственного совета, председателя партии, руководителя фракции ЛДПР в Государственной думе Владимира Вольфовича Жириновского».
Сам Владимир Вольфович согласился с решением ЛДПР и выразил готовность вновь участвовать в выборах главы государства.
Владимир Жириновский: «Безмерно благодарен за выдвижение меня, что на съезде партии моя кандидатура была проголосована и утверждена на высший пост».
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