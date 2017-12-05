Бизнесмен Борис Титов представил программу по изменению экономики РФ

России нуждается в новой экономике и новых источниках развития. Об этом сегодня заявил бизнес-омбудсмен страны, председатель «Партии Роста» Борис Титов.

371 выборы

партии

Явлинский

На пресс-конференции в Москве он представил программу, с которой хочет баллотироваться в президенты. Главная ее идея в том, чтобы создать в РФ «живую и активную» экономику, при которой частный предприниматель легко реализует свой бизнес, а сотрудники будут получать более высокую зарплату.



По словам Титова, для этого к 2025 году в России необходимо создать 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Также, по его мнению, нужно выводить из тени самозанятых граждан .



Борис Титов, председатель «Партии Роста»: «Гаражная экономика — половина экономики страны. Теневая экономика сегодня составляет 48%. Мы с вами когда видим листки, отчеты правительства, это все отчеты о половине экономики. Вторая половина нам неизвестна. Поэтому ее надо вывести из тени, создать ей условия, создать новые производства — как мы из называем, „производства простых вещей“, а это и инструменты, и гвозди, и молотки — все, что в быту».



Поменять экономическую стратегию сегодня предлагал и выдвиженец от партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Он предложил стимулировать внутренний спрос и перераспределять налоговые доходы в пользу регионов. По мнению политика, главными правилами жизни в нашей стране должны стать неприкосновенность частной собственности, верховенство права а также поддержка творчества и самостоятельности граждан.