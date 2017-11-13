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Улицы разбитых фонарей
    Президентская гонка: зачем Собчак, Гордон и Чехова выдвинули свои кандидатуры. выборы, знаменитости, Собчак Ксения, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПрезидентская гонка: зачем Собчак, Гордон и Чехова выдвинули свои кандидатуры

    Президентская гонка: зачем Собчак, Гордон и Чехова выдвинули свои кандидатуры

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    Президентская гонка: зачем Собчак, Гордон и Чехова выдвинули свои кандидатуры

    Президентская гонка: зачем Собчак, Гордон и Чехова выдвинули свои кандидатуры

    Президентская гонка: зачем Собчак, Гордон и Чехова выдвинули свои кандидатуры

      Президентские выборы 2018 года войдут в историю России по количеству возможных кандидатов — женщин. Свое участие в выборах обозначили Екатерина Гордон, Ксения Собчак и Анфиса Чехова. Дойдут ли они до финишной прямой, мы узнаем уже в марте следующего года.

      Предвыборная гонка еще не началась, а дебаты вовсю набирают обороты. Что на это скажет электорат?

      Екатерина Гордон (из предвыборного ролика): «Когда-то я принимала участие в оппозиционных акциях, пыталась найти общий язык с прокремлевскими представителями. Я поняла, что все кормятся у одной и той же лоханки и по факту либо удовлетворяют свои амбиции, либо пытаются заработать на нас деньги».

      Еще один возможный кандидат в предвыборной гонке — Ксения Собчак. Она сегодня проводит встречи в своем предвыборном штабе. Ксения одна из первых решила баллотироваться на президентский пост.

      Фанаты, подписчики и соратники актрисы Эвелины Блёданс тоже советовали ей идти в политику и президенты, но она выбрала творчество и воспитание сына.

      Эвелина Блёданс: «Я Катю очень хорошо понимаю. Потому что мне, например, и мои подписчики, и родители таких „солнечных“ детей еще давно предлагали идти и в президенты, и в политику куда-нибудь. Но я просто понимаю, что у меня нет времени на это. Потому что у меня и маленький ребенок, и моя профессиональная деятельность. Все это просто не позволит нормально заниматься политикой».

      Подробности — в программе «Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым».

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