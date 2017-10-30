Журналист Екатерина Гордон решила выдвигаться в президенты РФ

Журналист и певица Екатерина Гордон заявила о своем желании участвовать в выборах президента России.
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Гордон позиционирует себя как защитницу одиноких матерей и детей, видеоролик с заявлением журналистка разместила на своем сайте.
Екатерина Гордон: «Меня зовут Екатерина Гордон, мне 37 лет, и я решила воспользоваться своим правом и выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации».
Журналистка отмечает, что у нее двое детей, десятилетний стаж работы в СМИ и собственная юридическая компания. По словам Гордон, она на практике знает, как работает судебная система и уже пять лет защищает права женщин и детей. В президентских выборах Екатерина участвует, чтобы «стать голосом для женщин, чьи права попраны».
Напомним, ранее о решении участвовать в выборах президента заявила Ксения Собчак. Она позиционирует себя как кандидат «против всех».
Президентские выборы пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна начаться в декабре.
Екатерина Гордон: «Меня зовут Екатерина Гордон, мне 37 лет, и я решила воспользоваться своим правом и выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации».
Журналистка отмечает, что у нее двое детей, десятилетний стаж работы в СМИ и собственная юридическая компания. По словам Гордон, она на практике знает, как работает судебная система и уже пять лет защищает права женщин и детей. В президентских выборах Екатерина участвует, чтобы «стать голосом для женщин, чьи права попраны».
Напомним, ранее о решении участвовать в выборах президента заявила Ксения Собчак. Она позиционирует себя как кандидат «против всех».
Президентские выборы пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна начаться в декабре.
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