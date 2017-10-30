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    Журналист Екатерина Гордон решила выдвигаться в президенты РФ

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    • Фото: Екатерина Гордон / youtube.com
    Журналист Екатерина Гордон решила выдвигаться в президенты РФ

    Журналист Екатерина Гордон решила выдвигаться в президенты РФ

    Журналист Екатерина Гордон решила выдвигаться в президенты РФ
  • Фото: Екатерина Гордон / youtube.com

    • Журналист и певица Екатерина Гордон заявила о своем желании участвовать в выборах президента России.

    Гордон позиционирует себя как защитницу одиноких матерей и детей, видеоролик с заявлением журналистка разместила на своем сайте.

    Екатерина Гордон: «Меня зовут Екатерина Гордон, мне 37 лет, и я решила воспользоваться своим правом и выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации».

    Журналистка отмечает, что у нее двое детей, десятилетний стаж работы в СМИ и собственная юридическая компания. По словам Гордон, она на практике знает, как работает судебная система и уже пять лет защищает права женщин и детей. В президентских выборах Екатерина участвует, чтобы «стать голосом для женщин, чьи права попраны».



    Напомним, ранее о решении участвовать в выборах президента заявила Ксения Собчак. Она позиционирует себя как кандидат «против всех».

    Президентские выборы пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна начаться в декабре.

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