Явлинский в интервью НТВ пообещал каждой российской семье по дому

О своем желании пойти на выборы и стать президентом России заявил Григорий Явлинский. В последний раз его регистрировали кандидатом в 2000 году. За это время и страна изменилась, и вызовы появились новые. За всю свою политическую карьеру ему удавалось не войти ни в одно правительство. Сегодня Явлинский уверен, что выборы пройдут в два тура, и он будет во втором.

В интервью ведущей программы «Итоги недели» Ираде Зейналовой Григорий Явлинский рассказал, с какой программой он собирается во власть и как видит проблемы России и пути их решения на практике.



Григорий Явлинский: «Это программа преодоления бедности в России, это программа, которая обеспечит равные возможности для всех граждан России в итоге. Это программа, которая создаст условия, при которых практически каждая российская семья сможет иметь собственный дом. То, что уже обещано с 1861 года. Так вот, прежде чем все это начинать делать, нужно решить несколько предварительных важнейших задач. Прекратить войну с Украиной, например. Вывести российские войска из Сирии».



Существующую с 1861 года проблему нужно начать решать с прекращения войны на Украине. Но дело в том, что Россия-то в этой войне не участвует.



Григорий Явлинский: «Да, официальная точка зрения, что мы там не воюем. И в этом есть вранье. На самом деле там куча наших так называемых отпускников, о которых все знают. Туда поставляется вооружение и идет систематическая поддержка сепаратистских движений в Донбассе. Также точно, как и второй элемент этой всей истории — это Крым. Надо решать проблему с Крымом.



Никто в мире не признает, что Крым российский. Значит что нужно сделать? Нужно инициировать международную конференцию по Крыму. Собрать все заинтересованные стороны и всерьез обсуждать дорожную карту: как решить проблему статуса Крыма с учетом мнения людей, которые там живут. Но так, чтобы это признал весь мир».



По словам Явлинского, эта такая работа, которую должен делать президент. Однако каким образом президент должен учитывать то, что крымчане уже провели референдум?



Григорий Явлинский: «Вот он так и должен. Ну, это мало похоже на референдум, когда столько военных в масках, которые вообще больше похожи на террористов, чем на военных, с автоматами стоят у вас над головой».



Также Явлинский считает, что Россия должна немедленно вывести войска из Сирии. Он признался, что не понимает, «чего мы там бомбим-то», и не знает, «какие у нас там интересы».



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