Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    Полонский заявил о намерении баллотироваться в президенты

    4 комментария
    • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков
    Полонский заявил о намерении баллотироваться в президенты

    Полонский заявил о намерении баллотироваться в президенты

    Полонский заявил о намерении баллотироваться в президенты
  • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков

    • Сергей Полонский сообщил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Это заявление бизнесмен сделал после заседания Мосгорсуда, где рассматривался вопрос об ужесточении ему наказания по делу о хищениях при строительстве жилья.

    Скандально известный бизнесмен объявил, что будет участвовать в выборах президента в 2018 году в качестве кандидата. С таким заявлением он выступил после того, как Мосгорсуд огласил свое решение, передает «Интерфакс».

    Сергей Полонский: «Я официально объявляю, что выдвигаю себя на пост президента Российской Федерации».

    Мосгорсуд признал законным приговор Полонскому, который ранее вынес Пресненский суд Москвы. Бизнесмен был осужден на пять лет лишения свободы по делу о хищении более двух миллиардов рублей, но освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.

    смотретьПрокуратура опротестовала решение суда по делу Полонского
    Прокуратура опротестовала решение суда по делу Полонского
    Прокуратура, не согласившись с решением Пресненского суда от 12 июля, просила Мосгорсуд пересмотреть приговор Полонскому. Гособвинение настаивало на наказании для предпринимателя в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима. Однако представление прокуратуры было отклонено.

    Новости по теме

    Выборы-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru