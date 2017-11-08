Полонский заявил о намерении баллотироваться в президенты

Сергей Полонский сообщил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Это заявление бизнесмен сделал после заседания Мосгорсуда, где рассматривался вопрос об ужесточении ему наказания по делу о хищениях при строительстве жилья.
Скандально известный бизнесмен объявил, что будет участвовать в выборах президента в 2018 году в качестве кандидата. С таким заявлением он выступил после того, как Мосгорсуд огласил свое решение, передает «Интерфакс».
Сергей Полонский: «Я официально объявляю, что выдвигаю себя на пост президента Российской Федерации».
Мосгорсуд признал законным приговор Полонскому, который ранее вынес Пресненский суд Москвы. Бизнесмен был осужден на пять лет лишения свободы по делу о хищении более двух миллиардов рублей, но освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.
Прокуратура, не согласившись с решением Пресненского суда от 12 июля, просила Мосгорсуд пересмотреть приговор Полонскому. Гособвинение настаивало на наказании для предпринимателя в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима. Однако представление прокуратуры было отклонено.
Сергей Полонский: «Я официально объявляю, что выдвигаю себя на пост президента Российской Федерации».
Мосгорсуд признал законным приговор Полонскому, который ранее вынес Пресненский суд Москвы. Бизнесмен был осужден на пять лет лишения свободы по делу о хищении более двух миллиардов рублей, но освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.
Прокуратура, не согласившись с решением Пресненского суда от 12 июля, просила Мосгорсуд пересмотреть приговор Полонскому. Гособвинение настаивало на наказании для предпринимателя в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима. Однако представление прокуратуры было отклонено.
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