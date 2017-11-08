Год президентства: почему Трампу не удалось сделать Америку снова великой

В Соединенных Штатах подводят итоги первого года работы Белого дома с Дональдом Трампом во главе. 8 ноября
2016-го он победил на выборах. Для США это стало потрясением, от которого страна так и не оправилась. Трамп — самый непопулярный президент за последние 70 лет. Подтвердить статистику сегодня собираются тысячи американцев на массовых акциях протеста.
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Через год после победы Трампа на выборах все ожидания, что Вашингтон сделает из бизнесмена политика и заставит играть в команде, кажется, рухнули. В политика Трамп так и не превратился, отмечает корреспондент НТВ Алексей Веселовский. А резких высказываний в Twitter и на публике, от которых Трамп страдал еще во время предвыборной кампании, стало только больше.
В Пуэрто-Рико пострадавшим от урагана людям Трамп с улыбкой бросал бумажные полотенца и рассказывал, что «Мария», разрушившая сотни домов, не была настоящей катастрофой.
Курьезы Белого дома стали чуть ли не ежедневной рубрикой. Например, Трамп забыл положить руку на сердце во время исполнения государственного гимна, пока его не толкнула Меланья. Еще он 19 секунд пожимал руку японскому премьеру Синдзо Абэ, словно канат перетягивал. Позже Трамп объяснил это крепкими связями США и Японии. А на саммите НАТО Трамп попросту оттолкнул в сторону стоявшего у него на пути премьер-министра Черногории Душко Марковича. Все это многие либеральные американские СМИ называли «национальным позором», Трамп платил им той же монетой.
Fake news («фальшивые новости») — любимое выражение президента США теперь пошло в народ — оно названо самой популярной фразой 2017 года по версии мирового издателя словарей.
Но это достижение Трампа, если его можно так назвать, скорее всего, окажется единственным, чего он добился за минувший год. Практически все предвыборные обещания американского президента пошли прахом. От нового закона о медицинской страховке отвернулась даже его собственная Республиканская партия. Запрет на иммиграцию в США мусульман из некоторых стран заблокирован в судах. И обещанная избирателям стена на границе с Мексикой даже не начинает строиться.
Во внешней политике все то же самое. Издевки и угрозы в адрес лидера Северной Кореи только усугубляют кризис. Попытка расторгнуть достигнутые прежней администрацией договоренности с Ираном сорвана противодействием в конгрессе. А обещания наладить отношения с Россией пока так и остались обещаниями.
В качестве особого «подарка» президенту к годовщине его победы на выборах в Америке стартовала кампания по его импичменту. Вложили в нее уже 10 миллиардов долларов.
Только 39% американцев, по опросам, считают, что Трамп справляется со своей работой. Это рекордно низкий результат среди показателей всех предыдущих хозяев Белого дома с 1946 года. И такой же рекордной для Трампа стала цифра негативной оценки его президентства: 59% граждан Америки уверены, что Белый дом ему оказался не по зубам.
В общем, выполнить свой предвыборный лозунг и «сделать Америку снова великой» за год после выборов Трампу не удалось. Впрочем, у него еще осталось на это примерно три года.
В Пуэрто-Рико пострадавшим от урагана людям Трамп с улыбкой бросал бумажные полотенца и рассказывал, что «Мария», разрушившая сотни домов, не была настоящей катастрофой.
Курьезы Белого дома стали чуть ли не ежедневной рубрикой. Например, Трамп забыл положить руку на сердце во время исполнения государственного гимна, пока его не толкнула Меланья. Еще он 19 секунд пожимал руку японскому премьеру Синдзо Абэ, словно канат перетягивал. Позже Трамп объяснил это крепкими связями США и Японии. А на саммите НАТО Трамп попросту оттолкнул в сторону стоявшего у него на пути премьер-министра Черногории Душко Марковича. Все это многие либеральные американские СМИ называли «национальным позором», Трамп платил им той же монетой.
Fake news («фальшивые новости») — любимое выражение президента США теперь пошло в народ — оно названо самой популярной фразой 2017 года по версии мирового издателя словарей.
Но это достижение Трампа, если его можно так назвать, скорее всего, окажется единственным, чего он добился за минувший год. Практически все предвыборные обещания американского президента пошли прахом. От нового закона о медицинской страховке отвернулась даже его собственная Республиканская партия. Запрет на иммиграцию в США мусульман из некоторых стран заблокирован в судах. И обещанная избирателям стена на границе с Мексикой даже не начинает строиться.
Во внешней политике все то же самое. Издевки и угрозы в адрес лидера Северной Кореи только усугубляют кризис. Попытка расторгнуть достигнутые прежней администрацией договоренности с Ираном сорвана противодействием в конгрессе. А обещания наладить отношения с Россией пока так и остались обещаниями.
В качестве особого «подарка» президенту к годовщине его победы на выборах в Америке стартовала кампания по его импичменту. Вложили в нее уже 10 миллиардов долларов.
Только 39% американцев, по опросам, считают, что Трамп справляется со своей работой. Это рекордно низкий результат среди показателей всех предыдущих хозяев Белого дома с 1946 года. И такой же рекордной для Трампа стала цифра негативной оценки его президентства: 59% граждан Америки уверены, что Белый дом ему оказался не по зубам.
В общем, выполнить свой предвыборный лозунг и «сделать Америку снова великой» за год после выборов Трампу не удалось. Впрочем, у него еще осталось на это примерно три года.
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