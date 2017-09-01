В США построят прототипы стены на границе с Мексикой

Администрация президента США выбрала компании, которые должны построить прототипы стены на границе с Мексикой.
Департамент внутренней безопасности США объявил названия четырех компаний, которые представят модели стены на границе с Мексикой. Как сообщает телеканал CNN, строительством займутся американские компании Caddell Construction, Fisher Sand & Gravel, Texas Sterling Construction и W. G. Yates & Sons Construction Company.
Строительство прототипов должно было начаться еще в июне, но начало перенесли на ближайшие несколько недель. Каждый прототип должен стоить от 400 до 500 тысяч долларов. Сообщается, что пока компаниям предложено построить 9-метровые стены из бетона, но на следующей неделе будет представлен и альтернативный вариант.
Прототипы будут добавлены в список уже существующих вариантов. Это поможет разработать самую оптимальную конструкцию стены, считают в администрации президента. Ранее сам Трамп предложил сделать стену прозрачной или с отверстиями, чтобы люди могли видеть, что происходит по ту сторону.
По задумке Трампа, стена на границе с Мексикой должна защитить США от нелегальной иммиграции. Ранее президент США заявил, что стена будет возведена до окончания его первого президентского срока. При этом статьи расходов на стену в проекте американского бюджета не было, и Трамп даже обещал воспользоваться правом приостановить работу правительства, если эта статья не появится.
Строительство прототипов должно было начаться еще в июне, но начало перенесли на ближайшие несколько недель. Каждый прототип должен стоить от 400 до 500 тысяч долларов. Сообщается, что пока компаниям предложено построить 9-метровые стены из бетона, но на следующей неделе будет представлен и альтернативный вариант.
Прототипы будут добавлены в список уже существующих вариантов. Это поможет разработать самую оптимальную конструкцию стены, считают в администрации президента. Ранее сам Трамп предложил сделать стену прозрачной или с отверстиями, чтобы люди могли видеть, что происходит по ту сторону.
По задумке Трампа, стена на границе с Мексикой должна защитить США от нелегальной иммиграции. Ранее президент США заявил, что стена будет возведена до окончания его первого президентского срока. При этом статьи расходов на стену в проекте американского бюджета не было, и Трамп даже обещал воспользоваться правом приостановить работу правительства, если эта статья не появится.
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