Лавров: Путин готов к встрече с Трампом на саммите АТЭС

Президент России Владимир Путин готов к переговорам с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр напомнил, что сам Трамп ранее не раз говорил, что планируют встречу с российским президентом, и осталось утвердить графики лидеров.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Мы слышим заявления самого Дональда Трампа о том, что он планирует такую встречу с президентом Путиным провести. Президент Путин к этому готов, американцы об этом знают. Протокольные службы находятся в контакте. Когда графики лидеров будут окончательно прояснены, думаю, вам об этом сообщат».
Лавров также не исключил, что встретится с госсекретарсм США Рексом Тиллерсоном.
Что касается тем возможного саммита РФ — США на АТЭС, то это, по словам главы МИД, двусторонние отношения, которые «требуют серьезного ремонта», а также международные вопросы: Украина, ситуация на Корейском полуострове, сирийское урегулирование.
Сергей Лавров: «Все вопросы, которые стоят на повестке дня. Двусторонние отношения РФ и США требуют серьезного ремонта после того, как команда Обамы постаралась, поработала над этим решением. Ну и в международных делах: тот же корейский полуостров и сирийское урегулирование, Ирак и палестино-израильский конфликт, Украина».
В начале своего турне по странам Азии Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с Владимиром Путиным на саммите АТЭС во Вьетнаме и, в частности, рассчитывает обсудить на ней проблему КНДР.
В Кремле в свою очередь отметили, что у лидеров России и США есть много тем для обсуждения, поэтому в общих интересах, «чтобы оба президента нашли возможность для более-менее продолжительного общения».
Саммит АТЭС во Вьетнаме пройдет 10–11 ноября.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Мы слышим заявления самого Дональда Трампа о том, что он планирует такую встречу с президентом Путиным провести. Президент Путин к этому готов, американцы об этом знают. Протокольные службы находятся в контакте. Когда графики лидеров будут окончательно прояснены, думаю, вам об этом сообщат».
Лавров также не исключил, что встретится с госсекретарсм США Рексом Тиллерсоном.
Что касается тем возможного саммита РФ — США на АТЭС, то это, по словам главы МИД, двусторонние отношения, которые «требуют серьезного ремонта», а также международные вопросы: Украина, ситуация на Корейском полуострове, сирийское урегулирование.
Сергей Лавров: «Все вопросы, которые стоят на повестке дня. Двусторонние отношения РФ и США требуют серьезного ремонта после того, как команда Обамы постаралась, поработала над этим решением. Ну и в международных делах: тот же корейский полуостров и сирийское урегулирование, Ирак и палестино-израильский конфликт, Украина».
В начале своего турне по странам Азии Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с Владимиром Путиным на саммите АТЭС во Вьетнаме и, в частности, рассчитывает обсудить на ней проблему КНДР.
В Кремле в свою очередь отметили, что у лидеров России и США есть много тем для обсуждения, поэтому в общих интересах, «чтобы оба президента нашли возможность для более-менее продолжительного общения».
Саммит АТЭС во Вьетнаме пройдет 10–11 ноября.
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