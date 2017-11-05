Трамп заявил журналистам, что ждет встречи с Путиным на саммите АТЭС

Президент США Дональд Трамп на пути в Японию на борту своего самолета ответил на вопросы журналистов, в том числе и о возможной встрече с президентом России.
Пресс-служба Белого дома распространила ответы Трампа на вопросы журналистов, которые задавали ему вопросы в самолете по пути в Японию.
Не обошлось на брифинге без вопросов о предполагаемой встрече президентов США и России на полях саммита АТЭС во Вьетнаме. По словам Трампа, он ждет встречи с Владимиром Путиным.
Дональд Трамп, президент США: «Я думаю, это ожидается, что мы с ним встретимся. Мы хотим помощи Путина по КНДР, и мы будем встречаться с другими лидерами».
Трамп также заявил, что «очень скоро» примет решение по внесению КНДР в список стран-спонсоров терроризма.
Дональд Трамп: «Мы намерены очень скоро принять решение по внесению КНДР в этот список. Северная Корея представляет очень большую проблему для США и для всего мира. Мы хотим, чтобы она была решена. В течение 25 лет была абсолютная слабость, вот почему сейчас мы применяем совсем другой подход».
Президент США и ранее в интервью каналу Fox News сообщал, что хотел бы встретиться с российским президентом на полях саммита АТЭС во Вьетнаме. В Кремле не исключили, что такая встреча действительно может состояться. По словам пресс-секретаря президента РФ, если такая встреча будет согласована, то с большой долей уверенности можно предположить, что президенты двух стран обсудят ситуацию вокруг КНДР.
Не обошлось на брифинге без вопросов о предполагаемой встрече президентов США и России на полях саммита АТЭС во Вьетнаме. По словам Трампа, он ждет встречи с Владимиром Путиным.
Дональд Трамп, президент США: «Я думаю, это ожидается, что мы с ним встретимся. Мы хотим помощи Путина по КНДР, и мы будем встречаться с другими лидерами».
Трамп также заявил, что «очень скоро» примет решение по внесению КНДР в список стран-спонсоров терроризма.
Дональд Трамп: «Мы намерены очень скоро принять решение по внесению КНДР в этот список. Северная Корея представляет очень большую проблему для США и для всего мира. Мы хотим, чтобы она была решена. В течение 25 лет была абсолютная слабость, вот почему сейчас мы применяем совсем другой подход».
Президент США и ранее в интервью каналу Fox News сообщал, что хотел бы встретиться с российским президентом на полях саммита АТЭС во Вьетнаме. В Кремле не исключили, что такая встреча действительно может состояться. По словам пресс-секретаря президента РФ, если такая встреча будет согласована, то с большой долей уверенности можно предположить, что президенты двух стран обсудят ситуацию вокруг КНДР.
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