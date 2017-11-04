Песков назвал тему возможной встречи Путина и Трампа

В Кремле отметили, что согласовывают темы возможной встречи президентов России и США.
Ситуация в Сирии и вывод урегулирования в республике на новый уровень требует обсуждения президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля отметил, что сирийское урегулирование, как тема возможной встречи, сейчас «согласовывается». Также Песков считает, что у лидеров государств есть много тем для обсуждения, поэтому в общих интересах, «чтобы оба президента нашли возможность для более-менее продолжительного общения», передает «Интерфакс».
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью каналу Fox News сообщил, что хотел бы встретиться с российским президентом на полях саммита АТЭС во Вьетнаме. В Кремле не исключили, что такая встреча действительно может состояться и «она сейчас согласовывается».
Саммит АТЭС во Вьетнаме будет проходить с 6 по 11 ноября.
Напомним, первая официальная встреча президентов РФ и США состоялась на саммите в Гамбурге. Разговор лидеров двух стран продолжался 2 часа 20 минут, хотя изначально был рассчитан приблизительно на полчаса.
Позже американские СМИ сообщили, что президенты России и США провели вторую, «секретную» встречу на полях саммита G20. Дональд Трамп в своем Twitter дал отповедь журналистам, назвав их заявления лживыми. В Кремле подобные заявления СМИ назвали абсурдными.
Официальный представитель Кремля отметил, что сирийское урегулирование, как тема возможной встречи, сейчас «согласовывается». Также Песков считает, что у лидеров государств есть много тем для обсуждения, поэтому в общих интересах, «чтобы оба президента нашли возможность для более-менее продолжительного общения», передает «Интерфакс».
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью каналу Fox News сообщил, что хотел бы встретиться с российским президентом на полях саммита АТЭС во Вьетнаме. В Кремле не исключили, что такая встреча действительно может состояться и «она сейчас согласовывается».
Саммит АТЭС во Вьетнаме будет проходить с 6 по 11 ноября.
Напомним, первая официальная встреча президентов РФ и США состоялась на саммите в Гамбурге. Разговор лидеров двух стран продолжался 2 часа 20 минут, хотя изначально был рассчитан приблизительно на полчаса.
Позже американские СМИ сообщили, что президенты России и США провели вторую, «секретную» встречу на полях саммита G20. Дональд Трамп в своем Twitter дал отповедь журналистам, назвав их заявления лживыми. В Кремле подобные заявления СМИ назвали абсурдными.
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