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    Fake news Дональда Трампа стали фразой года в Британии

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    Fake news Дональда Трампа стали фразой года в Британии

    Fake news Дональда Трампа стали фразой года в Британии

    Fake news Дональда Трампа стали фразой года в Британии
  • Фото: Associated Press © 2017, CHRIS KEANE

    • Составители словаря английского языка Collins Dictionary признали словосочетание fake news (лживые новости) фразой 2017 года в Великобритании.

    Отмечается, что частота использования этого выражения с 2016 года выросла на 365%. Фраза стала необычайно популярной из-за того, что ее часто произносит или пишет у себя в Twitter президент США Дональд Трамп.

    Сообщается, что словосочетание fake news войдет в следующую печатную версию известного словаря, отмечает сайт Газета.Ru.

    В 2016-м словом года стал Brexit, что в сокращенном варианте означает выход Великобритании из Евросоюза. 23 июня 2016 года жители Королевства приняли на референдуме решение выйти из ЕС, после чего это слово прочно вошло в лексикон не только английского, но и других языков по всему миру.

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