Елизавета II одобрила закон о Brexit

Закон о начале процедуры выхода Великобритании из Евросоюза одобрен королевой.
После решения Елизаветы II премьер-министр Тереза Мэй официально получила право начать переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза, передает BBC.
Отметим, что ранее на этой неделе закон был окончательно одобрен обеими палатами британского парламента. Документ принят в его первоначальном виде.
Напомним, 23 июня прошлого года в Великобритании прошел общенациональный референдум, в ходе которого 52% британцев проголосовали за выход Соединенного Королевства из Евросоюза. Согласно статье 50 Лиссабонского договора, любая страна, входящая в ЕС, может покинуть союз. Для этого необходимо формально уведомить об этом решении Европейский совет и начать процесс переговоров.
Отметим, что ранее на этой неделе закон был окончательно одобрен обеими палатами британского парламента. Документ принят в его первоначальном виде.
Напомним, 23 июня прошлого года в Великобритании прошел общенациональный референдум, в ходе которого 52% британцев проголосовали за выход Соединенного Королевства из Евросоюза. Согласно статье 50 Лиссабонского договора, любая страна, входящая в ЕС, может покинуть союз. Для этого необходимо формально уведомить об этом решении Европейский совет и начать процесс переговоров.
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