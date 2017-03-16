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  • 16.03, 14:48

Елизавета II одобрила закон о Brexit

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Елизавета II одобрила закон о Brexit

Елизавета II одобрила закон о Brexit

Закон о начале процедуры выхода Великобритании из Евросоюза одобрен королевой.

После решения Елизаветы II премьер-министр Тереза Мэй официально получила право начать переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза, передает BBC.

Отметим, что ранее на этой неделе закон был окончательно одобрен обеими палатами британского парламента. Документ принят в его первоначальном виде.

Пока неясно, когда именно Мэй официально запустит Brexit. По некоторым данным, процесс выхода Британии из ЕС может начаться уже в конце марта. Как ожидается, Brexit продлится два года.

Напомним, 23 июня прошлого года в Великобритании прошел общенациональный референдум, в ходе которого 52% британцев проголосовали за выход Соединенного Королевства из Евросоюза. Согласно статье 50 Лиссабонского договора, любая страна, входящая в ЕС, может покинуть союз. Для этого необходимо формально уведомить об этом решении Европейский совет и начать процесс переговоров.

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