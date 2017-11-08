Американцы отметят годовщину избрания Трампа «криком отчаяния»

В США сегодня подводят итоги первого года правления Дональда Трампа. И они весьма неутешительные: Трамп самый непопулярный президент за последние 70 лет.
Противники обвиняют главу государства в лоббировании интересов богатейшего класса и расизме, считают, что именно его политика привела к беспорядкам в Шарлотсвилле и расстреле сотен людей в Лас-Вегасе. Трамп вошёл в овальный кабинет бизнесменом и, как считают эксперты, профессиональным политиком до сих пор не стал. Манера делать заявления в Twitter, борьба с ключевыми СМИ и эпатаж многим пришлись не по вкусу. И сегодня тысячи американцев собираются выйти на улицы, чтобы издать коллективный «крик отчаяния».
Миллиардер, со свойственной ему прямотой, винит в своей непопулярности журналистов. А демократов — в невозможности выполнить предвыборные обещания. Зато в пользу Трампа говорят экономические показатели: с момента выборов безработица в США достигла самого низкого уровня за 17 лет, а фондовый рынок поднялся до исторического максимума.
Ранее сообщалось, что, по данным опроса The Washington Post, большинство американцев недовольны политикой Дональда Трампа. Кроме того, 69% респондентов отметили, что не доверяют главе государства.
Миллиардер, со свойственной ему прямотой, винит в своей непопулярности журналистов. А демократов — в невозможности выполнить предвыборные обещания. Зато в пользу Трампа говорят экономические показатели: с момента выборов безработица в США достигла самого низкого уровня за 17 лет, а фондовый рынок поднялся до исторического максимума.
Ранее сообщалось, что, по данным опроса The Washington Post, большинство американцев недовольны политикой Дональда Трампа. Кроме того, 69% респондентов отметили, что не доверяют главе государства.
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