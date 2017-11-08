Деловое утро НТВ
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Деловое утро НТВ
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
    Американцы отметят годовщину избрания Трампа «криком отчаяния». США, Трамп Дональд, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАмериканцы отметят годовщину избрания Трампа «криком отчаяния»

    Американцы отметят годовщину избрания Трампа «криком отчаяния»

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    Американцы отметят годовщину избрания Трампа «криком отчаяния»

    Американцы отметят годовщину избрания Трампа «криком отчаяния»

    Американцы отметят годовщину избрания Трампа «криком отчаяния»

      В США сегодня подводят итоги первого года правления Дональда Трампа. И они весьма неутешительные: Трамп самый непопулярный президент за последние 70 лет.

      Противники обвиняют главу государства в лоббировании интересов богатейшего класса и расизме, считают, что именно его политика привела к беспорядкам в Шарлотсвилле и расстреле сотен людей в Лас-Вегасе. Трамп вошёл в овальный кабинет бизнесменом и, как считают эксперты, профессиональным политиком до сих пор не стал. Манера делать заявления в Twitter, борьба с ключевыми СМИ и эпатаж многим пришлись не по вкусу. И сегодня тысячи американцев собираются выйти на улицы, чтобы издать коллективный «крик отчаяния».

      Миллиардер, со свойственной ему прямотой, винит в своей непопулярности журналистов. А демократов — в невозможности выполнить предвыборные обещания. Зато в пользу Трампа говорят экономические показатели: с момента выборов безработица в США достигла самого низкого уровня за 17 лет, а фондовый рынок поднялся до исторического максимума.

      Ранее сообщалось, что, по данным опроса The Washington Post, большинство американцев недовольны политикой Дональда Трампа. Кроме того, 69% респондентов отметили, что не доверяют главе государства.

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