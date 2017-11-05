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Чудо техники

    Опрос в США: Дональду Трампу не верят 65% американцев

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    • Фото: Reuters © 2017, Kevin Lamarque
    Опрос в США: Дональду Трампу не верят 65% американцев

    Опрос в США: Дональду Трампу не верят 65% американцев

    Опрос в США: Дональду Трампу не верят 65% американцев
  • Фото: Reuters © 2017, Kevin Lamarque

    • Рейтинг доверия Трампа достиг рекордного минимума среди президентов США за 70 лет.

    По данным опроса The Washington Post 65% респондентов не доверяют президенту США Дональду Трампу. Такое же количество опрошенных считает, что почти за 9 месяцев на посту Трамп не достиг никаких результатов.

    В частности, американцы недовольны экономической политикой Трампа (53%), реформой системы здравоохранения (70%), тем, как президент справляется с вопросами межрасовых отношений (70%). При этом 40% опрошенных все-таки считают его сильным лидером.

    Опрос проводился с 29 ноября по 1 ноября среди 1005 респондентов.

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