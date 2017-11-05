Опрос в США: Дональду Трампу не верят 65% американцев

Рейтинг доверия Трампа достиг рекордного минимума среди президентов США за 70 лет.
По данным опроса The Washington Post 65% респондентов не доверяют президенту США Дональду Трампу. Такое же количество опрошенных считает, что почти за 9 месяцев на посту Трамп не достиг никаких результатов.
В частности, американцы недовольны экономической политикой Трампа (53%), реформой системы здравоохранения (70%), тем, как президент справляется с вопросами межрасовых отношений (70%). При этом 40% опрошенных все-таки считают его сильным лидером.
Опрос проводился с 29 ноября по 1 ноября среди 1005 респондентов.
В частности, американцы недовольны экономической политикой Трампа (53%), реформой системы здравоохранения (70%), тем, как президент справляется с вопросами межрасовых отношений (70%). При этом 40% опрошенных все-таки считают его сильным лидером.
Опрос проводился с 29 ноября по 1 ноября среди 1005 респондентов.
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