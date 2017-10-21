«Нужен импичмент»: американский миллиардер начал кампанию против Трампа

Американский миллиардер и сторонник Демократической партии США Том Стейер объявил о начале кампании «Нужно объявить импичмент». Ее цель — отставка действующего президента Дональда Трампа.
Стейер обвинил Трампа в том, что тот поставил США на грань ядерной войны. По словам миллиардера, нынешний глава Белого дома демонстрирует пренебрежение законами, препятствует правосудию в ФБР, получает деньги от правительств иностранных государств и угрожает новостным СМИ.
Том Стейер: «Если это не повод объявить импичмент Трампу, во что же тогда превратилось наше правительство?»
Миллиардер также призвал американцев потребовать от конгресса голосования для отстранения президента от власти, сообщает Газета.Ru. В Сети Стейером создан ресурс, на котором ведется сбор подписей за отставку Трампа.
Ранее создатель знаменитого мужского журнала Hustler Ларри Флинт объявил, что готов заплатить 10 миллионов долларов наличными за информацию, которая поможет объявить Трампу импичмент.
Объявление Флинт дал по старинке, в газете, выкупив целую полосу в The Washington Post. Издатель критиковал главу Белого дома за увольнение директора ФБР Джеймса Коми и «назначение недостаточно квалифицированных лиц на высокие должности».
Том Стейер: «Если это не повод объявить импичмент Трампу, во что же тогда превратилось наше правительство?»
Миллиардер также призвал американцев потребовать от конгресса голосования для отстранения президента от власти, сообщает Газета.Ru. В Сети Стейером создан ресурс, на котором ведется сбор подписей за отставку Трампа.
Ранее создатель знаменитого мужского журнала Hustler Ларри Флинт объявил, что готов заплатить 10 миллионов долларов наличными за информацию, которая поможет объявить Трампу импичмент.
Объявление Флинт дал по старинке, в газете, выкупив целую полосу в The Washington Post. Издатель критиковал главу Белого дома за увольнение директора ФБР Джеймса Коми и «назначение недостаточно квалифицированных лиц на высокие должности».
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