Первая передача
ТВ-Эфир
Первая передача

    Основатель порножурнала выложит $10 млн на импичмент Трампа

    комментировать

    Основатель порножурнала выложит $10 млн на импичмент Трампа

    Основатель порножурнала выложит $10 млн на импичмент Трампа

    Основатель журнала для взрослых Hustler Ларри Флинт предлагает 10 миллионов долларов за информацию, которая может быть использована для подготовки импичмента президента США Дональда Трампа.

    Соответствующее объявление было размещено в The Washington Post.

    Флинт обрушился с критикой на главу Белого дома за увольнение директора ФБР Джеймса Коми и «назначение недостаточно квалифицированных лиц на высокие должности». Также издатель порножурнала назвал Трампа «могущественным болваном», сообщает сайт Вести.Ru.

    Ларри Флинт: «Конечно, я могу купить на эти 10 миллионов долларов предметы роскоши или развить мой бизнес. Но какой мне прок от мира, опустошенного самым могущественным болваном истории?»

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru