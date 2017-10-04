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    Трамп забросал бумажными полотенцами жителей Пуэрто-Рико: видео. Трамп Дональд, стихийные бедствия, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрамп забросал бумажными полотенцами жителей Пуэрто-Рико: видео

    Трамп забросал бумажными полотенцами жителей Пуэрто-Рико: видео

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    Трамп забросал бумажными полотенцами жителей <nobr>Пуэрто-Рико</nobr>: видео

    Трамп забросал бумажными полотенцами жителей Пуэрто-Рико: видео

    Трамп забросал бумажными полотенцами жителей <nobr>Пуэрто-Рико</nobr>: видео

      Президент США Дональд Трамп, который отправился в Пуэрто-Рико для встречи с местными властями и жителями острова, пострадавшего от урагана «Мария», бросил в толпу несколько рулонов бумажных полотенец.

      После того как представители местных властей провели для президента и первой леди Меланьи Трамп брифинг о ситуации с ликвидацией последствий стихии, глава государства также встретился с местными жителями, долгое время остававшимися без электроэнергии и питьевой воды.

      Во время мероприятия Трамп раздал людям некоторое продовольствие, а затем бросил в толпу несколько рулонов бумажных полотенец. Соответствующее видео распространили американские телеканалы.

      По данным аналитиков, ущерб, нанесенный Пуэрто-Рико ураганом «Мария», может составить до 95 млрд долларов. Практически весь остров с населением около 3,4 млн человек оказался обесточен, в некоторых его районах, по прогнозам специалистов, подача энергии не будет возобновлена еще в течение нескольких месяцев. Кроме того, возникла острая нехватка продовольствия, питьевой воды и горючего.

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