«Мария» устроила блэкаут в Пуэрто-Рико

Ураган «Мария» уничтожил все на своем пути в Карибском бассейне.
Пуэрто-Рико полностью обесточено.
Без света осталось все население. Это 3,5 миллиона человек, а также беженцы, которые прибыли в Пуэрто-Рико с соседних островов, спасаясь от другого урагана — «Ирмы».
Люди до сих пор прячутся в укрытиях. По словам местного губернатора, инфраструктура повреждена настолько сильно, что энергоснабжение, возможно, восстановят лишь через несколько месяцев.
Люди до сих пор прячутся в укрытиях. По словам местного губернатора, инфраструктура повреждена настолько сильно, что энергоснабжение, возможно, восстановят лишь через несколько месяцев.
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