Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
21 сентября, 20:15
Выступление Сергея Лаврова в ООН
    «Мария» устроила блэкаут в Пуэрто-Рико. стихийные бедствия, штормы и ураганы, электростанции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Мария» устроила блэкаут в Пуэрто-Рико

    «Мария» устроила блэкаут в Пуэрто-Рико

    комментировать
    «Мария» устроила блэкаут в <nobr>Пуэрто-Рико</nobr>

    «Мария» устроила блэкаут в Пуэрто-Рико

    «Мария» устроила блэкаут в <nobr>Пуэрто-Рико</nobr>

      Ураган «Мария» уничтожил все на своем пути в Карибском бассейне. Пуэрто-Рико полностью обесточено.

      Без света осталось все население. Это 3,5 миллиона человек, а также беженцы, которые прибыли в Пуэрто-Рико с соседних островов, спасаясь от другого урагана — «Ирмы».

      Люди до сих пор прячутся в укрытиях. По словам местного губернатора, инфраструктура повреждена настолько сильно, что энергоснабжение, возможно, восстановят лишь через несколько месяцев.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru