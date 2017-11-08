Трамп назвал КНДР адом

Президент США, выступая в парламенте Южной Кореи, заявил, что Северная Корея является адом, которого не заслуживает ни один человек.
Как сообщает «Интерфакс», он также обратился к лидеру КНДР Ким Чен Ыну с требованием отказаться от своей ракетно-ядерной программы и ступить на путь свободы и экономического развития.
Дональд Трамп, президент США: «Хочу обратиться к лидеру Северной Кореи: ваши вооружения не обеспечивают вам безопасность. Каждый шаг, который вы делаете на этом пути, повышает риски, с которыми вы сталкиваетесь. Северная Корея — этот не тот рай, который представлял себе твой дед. Это ад, которого не заслуживает ни один человек».
Он заявил, что Северной Корее не стоит недооценивать мировое сообщество и испытывать его терпение, отметив, что США не потерпит такое поведение. Кроме того, президент призвал все страны, в том числе Россию и Китай, снизить уровень дипломатических отношений с КНДР.
Ранее президент США направил в Конгресс письмо, в котором попросил внести поправки в бюджет 2018 года и увеличить расходы на оборону «для противодействия угрозе со стороны КНДР» на 4 млрд долларов.
Дональд Трамп, президент США: «Хочу обратиться к лидеру Северной Кореи: ваши вооружения не обеспечивают вам безопасность. Каждый шаг, который вы делаете на этом пути, повышает риски, с которыми вы сталкиваетесь. Северная Корея — этот не тот рай, который представлял себе твой дед. Это ад, которого не заслуживает ни один человек».
Он заявил, что Северной Корее не стоит недооценивать мировое сообщество и испытывать его терпение, отметив, что США не потерпит такое поведение. Кроме того, президент призвал все страны, в том числе Россию и Китай, снизить уровень дипломатических отношений с КНДР.
Ранее президент США направил в Конгресс письмо, в котором попросил внести поправки в бюджет 2018 года и увеличить расходы на оборону «для противодействия угрозе со стороны КНДР» на 4 млрд долларов.
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