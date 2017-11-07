Трамп запросил у Конгресса еще $4 млрд «для противодействия угрозам КНДР»

Президент США направил в Конгресс письмо, в котором просит внести поправки в бюджет 2018 года и увеличить расходы на оборону страны «для противодействия угрозе со стороны КНДР».
Пресс-служба Белого дома сообщила, что Трамп направил в нижнюю палату американского парламента запрос на выделение Пентагону дополнительно 4 млрд долларов. Средства предполагается перевести в рамках поправки к федеральному бюджету на 2018 финансовый год, пишет ТАСС.
Дональд Трамп, президент США: «Запрос включает в себя дополнительные 4 млрд долларов на поддержку систем ПРО и усовершенствование военной техники для противодействия угрозе, исходящей от Северной Кореи. Еще 0,7 млрд долларов требуется на возмещение ущерба, нанесенного кораблям ВМС США, и 1,2 млрд — на поддержку моей стратегии по Южной Азии».
В понедельник на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ Трамп в очередной раз подчеркнул, что рассматривает «все варианты решения северокорейской проблемы», и что Вашингтон не будет больше терпеть провокационные действия КНДР.
Напомним, ситуация на Корейском полуострове резко обострилась из-за активного развития ракетно-ядерной программы Северной Кореи, а также из-за американо-южнокорейских военных маневров. В июле КНДР провела несколько испытаний баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда. Северная Корея опасается американской угрозы и увеличивает ядерный и ракетный потенциал. Совет Безопасности ООН ужесточил режим международных санкций в отношении Северной Кореи.
Дональд Трамп, президент США: «Запрос включает в себя дополнительные 4 млрд долларов на поддержку систем ПРО и усовершенствование военной техники для противодействия угрозе, исходящей от Северной Кореи. Еще 0,7 млрд долларов требуется на возмещение ущерба, нанесенного кораблям ВМС США, и 1,2 млрд — на поддержку моей стратегии по Южной Азии».
В понедельник на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ Трамп в очередной раз подчеркнул, что рассматривает «все варианты решения северокорейской проблемы», и что Вашингтон не будет больше терпеть провокационные действия КНДР.
Напомним, ситуация на Корейском полуострове резко обострилась из-за активного развития ракетно-ядерной программы Северной Кореи, а также из-за американо-южнокорейских военных маневров. В июле КНДР провела несколько испытаний баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда. Северная Корея опасается американской угрозы и увеличивает ядерный и ракетный потенциал. Совет Безопасности ООН ужесточил режим международных санкций в отношении Северной Кореи.
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