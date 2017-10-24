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    Посольство РФ: власти США не дали вывезти архив из генконсульства в Сан-Франциско

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    • Фото: Reuters © 2017, Stephen Lam
    Посольство РФ: власти США не дали вывезти архив из генконсульства в <nobr>Сан-Франциско</nobr>

    Посольство РФ: власти США не дали вывезти архив из генконсульства в Сан-Франциско

    Посольство РФ: власти США не дали вывезти архив из генконсульства в <nobr>Сан-Франциско</nobr>
  • Фото: Reuters © 2017, Stephen Lam

    • В посольстве РФ В США подчеркнули, что действия американских властей грубо нарушают положения Венской конвенции и показывают пренебрежительное отношение к российским дипломатическим объектам.

    Посольство России в США распространило заявление, в котором говорится, что американские власти так и не допустили российских дипломатов для вывоза консульского архива в здание закрытого 2 сентября генконсульства РФ в Сан-Франциско. Сообщение опубликовано на официальной странице российского дипломатического ведомства в Facebook.

    Заявление посольства России в США: «Американские власти так и не предоставили нам доступ в целях вывоза консульского архива в здание генконсульства России в Сан-Франциско, закрытое их решением со 2 сентября. Вместо этого они самостоятельно упаковали и вывезли его в Вашингтон».

    Российские дипломаты подчеркнули, что «это было сделано вопреки неоднократным протестам МИД России и посольства».

    Заявление посольства России в США: «23 октября архив передан в российское посольство. Консульские архивы и документы являются неприкосновенными в любое время и независимо от их местонахождения. Своими действиями американская сторона в очередной раз грубо нарушила соответствующие положения Венской конвенции о консульских сношениях и двусторонней консульской конвенции».

    Российские дипломаты также предупредили о возможности ответных мер, которые могут быть предприняты в отношении диппредставительств США в России.

    Заявление посольства России в США: «Пренебрежительное отношение официального Вашингтона к международному праву, нашим дипломатическим и консульским объектам и собственности открыло возможность аналогичного обхождения с представительствами США в России. По принципу взаимности, на котором основаны дипломатические отношения».

    смотретьПосольство РФ: США сорвали российские флаги с консульства России в Сан-Франциско
    Посольство РФ: США сорвали российские флаги с консульства России в Сан-Франциско
    Напомним, ранее с консульства РФ в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне, которые были закрыты по распоряжению американских властей, были сняты российские флаги. В Госдепе заверили, что сделали это «при демонстрации должного уважения», а также заявили о готовности вернуть государственные флаги.

    Вашингтон 31 августа потребовал от Москвы освободить здания генконсульства в Сан-Франциско, торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Эти здания по-прежнему являются собственностью России, за исключением отделения торгпредства РФ в Нью-Йорке, которое было арендовано у США. Российские дипломаты заявили о незаконных обысках, которые были проведены сотрудниками ФБР. В Госдепе утверждают, что обысков не было и что это была «простая инспекция». Вашингтон утверждает, что дипломатический иммунитет с этих объектов снят. Россия намеревается решить вопрос в суде.

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